Amina Benkhadra : Le Gazoduc Afrique-Atlantique, un accélérateur de l'intégration africaine

Le projet du Gazoduc Afrique-Atlantique Nigeria-Maroc (AAGP) constitue un véritable accélérateur de l'intégration africaine, a affirmé, jeudi à Kigali, à l'occasion de l'Africa CEO Forum 2026, la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra.



"Ce projet stratégique a été lancé dans le cadre d'une vision commune visant à renforcer l'intégration continentale à travers l'accélération de l'accès à l'énergie et la stimulation du développement industriel en Afrique", a expliqué Mme Benkhadra lors d'une table ronde consacrée à l'énergie et aux matières premières.



Ce projet longera la côte atlantique et traversera 13 pays d’Afrique de l'Ouest, permettant ainsi d'améliorer l'accès à l'électricité et à une énergie durable au profit de millions de personnes, notamment dans des pays où le taux d’accès à l’électricité demeure inférieur à 40%, a-t-elle précisé.



La DG de l'ONHYM a souligné que les enjeux du projet ne se limitent pas à la production d'électricité, mais englobent aussi le soutien au développement économique et industriel. La disponibilité du gaz favorisera le développement de secteurs stratégiques tels que les mines, les engrais, la pétrochimie, le ciment et l’alumine, rapporte la MAP.



Dans ce sens, Mme Benkhadra a relevé que les pays africains concernés disposent de minerais stratégiques et critiques suscitant un intérêt croissant à l'échelle mondiale, notant que l'accès à une énergie durable et compétitive contribuera à créer davantage de valeur ajoutée locale, au lieu de se limiter à l'exportation des matières premières.



Pour elle, ce chantier jouera un rôle majeur en termes de création d'emplois et de renforcement du développement social au profit de la jeunesse africaine.

Par ailleurs, la DG de l'ONHYM a indiqué que le projet permettra, parallèlement à la satisfaction des besoins des pays africains concernés, d'exporter une partie de ses capacités vers l'Europe, à même de contribuer à la diversification des sources d'approvisionnement et au renforcement de la sécurité énergétique entre l'Afrique et l'Europe.



Organisé sous le thème "Scale or fail: pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces", à l'initiative de Jeune Afrique Media Group en partenariat avec International Finance Corporation (International Finance Corporation / Société financière internationale), Africa CEO Forum 2026 vise à explorer les moyens permettant aux entreprises africaines d’atteindre la taille critique nécessaire pour être compétitives, s’intégrer et prospérer dans un monde de plus en plus fragmenté.