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Rencontre nationale de la Jeunesse ittihadie


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Vendredi 15 Mai 2026

Rencontre nationale de la Jeunesse ittihadie
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La rencontre nationale de la Jeunesse ittihadie sera placée sous le thème « La Jeunesse ittihadie : de l’influence politique à l’action électorale ».

Cette rencontre aura lieu les 21, 22, 23 et 24 mai à Bouznika.
 
 


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