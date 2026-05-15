Cette rencontre aura lieu les 21, 22, 23 et 24 mai à Bouznika.
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Rencontre nationale de la Jeunesse ittihadie
Libé
Vendredi 15 Mai 2026
La rencontre nationale de la Jeunesse ittihadie sera placée sous le thème « La Jeunesse ittihadie : de l’influence politique à l’action électorale ».
Cette rencontre aura lieu les 21, 22, 23 et 24 mai à Bouznika.
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