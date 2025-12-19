SM le Roi félicite l’Emir du Qatar à l’occasion de la fête nationale de son pays


Libé
Vendredi 19 Décembre 2025

SM le Roi félicite l’Emir du Qatar à l’occasion de la fête nationale de son pays
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Emir de l’Etat du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux à SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari frère sous sa sage conduite.

Sa Majesté le Roi saisit cette heureuse occasion pour faire part de Sa haute considération des liens de fraternité et d'estime mutuelle unissant les deux pays, réaffirmant à Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani Sa détermination à poursuivre l’action commune en vue de promouvoir davantage la coopération bilatérale et de la consolider à plusieurs niveaux, au service des deux peuples frères.


