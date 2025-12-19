Tanger: Baisse de 0,7% de l'IPC en octobre dernier

L’indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger a décru de 0,7% en octobre dernier par rapport au mois précédent et augmenté de 0,4% en glissement annuel.



L’indice des prix des produits alimentaires a reculé de 1,7% en octobre dernier par rapport à septembre, résultat de la baisse des prix des "Huiles et graisses" de 6,7%, des "Viandes" de 5,1%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs", des "Légumes" et des "Fruits" de 0,4%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" et du "Lait, fromage et oeufs" de 0,2% et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,1%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a stagné suite à la stagnation des prix des divisions du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles", de la "Santé" et de l’"Enseignement", rapporte la MAP.



Par ailleurs, l’augmentation de l’indice des divisions des "Biens et services divers" de 0,3%, des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" et des "Communications" de 0,2%, et des "Articles d'habillement et chaussures" de 0,1%, ainsi que la diminution de l’indice des divisions des "Restaurants et hôtels" de 1,7%, du "Transport" de 0,2% et des "Loisirs et Culture" de 0,1% n’ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.



Sur un an, l’indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 0,3% en octobre dernier, sous l'effet de l’augmentation des prix des "Fruits" de 10,3%, du "Café, thé et cacao" de 8,5%, des "Légumes" de 4,6%, du "Tabac" de 3,6%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,5%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,4%, du "Poisson et fruits de mer" et du "Lait, fromage et oeufs" de 0,2%, et du "Pain et céréales" de 0,1%.



La diminution des prix des "Huiles et graisses" de 12,8%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 3,9% et des "Viandes" de 1,1% n’a pas affecté l’évolution générale.



De même, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 0,4%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 2,4% pour la division du "Transport" et une augmentation de 2,8% pour les divisions des "Restaurants et hôtels" et "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer".



L’IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.