SIAM 2024 : les produits du terroir en vedette

Considéré comme un fleuron du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), le pôle "Produits du terroir", qui se veut une véritable vitrine des richesses marocaines, séduit les visiteurs avec les différents produits proposés par les exposants.



Erigé cette année sur une surface de plus 16.000 m², ce pôle, qui est organisé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des Eaux et Forêts, via l'Agence pour le Développement agricole (ADA), en étroite collaboration avec les Directions régionales d'agriculture et le Commissariat du SIAM, abrite plus de 500 stands. D'ailleurs, l'ADA ne cesse d'intensifier ses efforts en faveur de l'accompagnement des groupements, dont 100 participent pour la première fois à ce salon pour exposer une multitude de produits témoignant des richesses du terroir marocain.



Et c'est dans ce sens que Mahjouba Chkail, directrice de développement de la commercialisation des produits du terroir au sein de l'ADA, a indiqué, dans une déclaration à la MAP en marge du 16ème SIAM, que le soutien de l'Agence vise à renforcer l'organisation interne de ces groupements et à améliorer la qualité de leurs produits, en plus de les aider à s'ouvrir sur de nouveaux marchés.



Cette démarche, a-t-elle soutenu, permet, entre autres, de garantir une source de revenu stable pour ces coopératives et leurs familles, faisant savoir que l'une des missions principales de l'ADA est la commercialisation des produits du terroir aux niveaux national et international. Une mission qui est en phase avec les stratégies agricoles du Royaume (Plan Maroc Vert "PMV" 2008-2020 et "Génération Green" 2020-2030).



Mme Chkail a également souligné que l'ADA joue un rôle clé à travers les nombreux programmes de mise à niveau destinés à renforcer et soutenir les coopératives, y compris des programmes de formation, de communication et de labellisation.



Présent sur place, Mohamed Ammach, président d'un Groupement d'intérêt économique (GIE) pour la commercialisation du couscous à Boujdour, confie que le rôle de l'ADA et du ministère de l'Agriculture est déterminant dans l'accompagnement de son ambitieux projet, qui profite actuellement à 51 personnes, dont 85% sont des femmes.



"Notre ambition est d'améliorer davantage la production quotidienne du groupe et les revenus des femmes travaillant au sein de notre coopérative, en plus de moderniser notre produit phare, le couscous, et de contribuer à la souveraineté alimentaire du Maroc", a-t-il dit.

Dans une déclaration similaire, Hassan Bachkaka, président de la coopérative "Arij Al Ghaba" spécialisée dans la production des herbes médicinales de la région de Marrakech-Safi, a salué les efforts de l'Agence notamment en matière de commercialisation de leurs produits.



"Notre coopérative, fondée en 2017, a bénéficié du soutien de l'ADA, qui nous a grandement aidés à commercialiser nos produits dans plusieurs grandes surfaces et salons internationaux", a-t-il indiqué, précisant qu’"Arij Al Ghaba" compte désormais 70 personnes, contre seulement 5 au départ. Et de poursuivre que la coopérative a entamé une collaboration avec des magasins commerciaux et a étendu son soutien à de nouvelles coopératives en matière de commercialisation et d'étiquetage.



Une attention particulière portée aux groupements issus de la région d'Al Haouz



Cette année, le pôle "Produits du terroir", qui connaît la participation de près de 800 coopératives et de plus de 16.500 producteurs, dont 8.000 femmes, accorde une attention toute particulière aux groupements issus des zones sinistrées par le séisme d'Al Haouz.



Ces groupements représentent 10% de l'ensemble des coopératives participantes, soit 45 groupements au total. Aussi, 25 filières de production des douze régions du Royaume sont présentes lors de cette édition, avec pas moins de 5.000 articles, ce qui confirme les formidables efforts déployés par ces producteurs pour assurer une offre qualitative et diversifiée, tout en valorisant et en sauvegardant un savoir-faire ancestral.



Ce pôle reflète les résultats indéniables atteints grâce à l'engagement inébranlable du département de l'agriculture depuis l'avènement du PMV et dans le sillage de "Génération Green" pour soutenir et appuyer le secteur des produits du terroir.



Sur les 3.900 groupements producteurs des produits du terroir identifiés au Maroc, plus de 2.331 groupements représentant près de 50.000 producteurs ont bénéficié de différents actions et programmes d'accompagnement, à savoir les projets d'agriculture solidaires dédiés aux produits du terroir, la construction de près de 369 unités de valorisation, l'équipement de 845 unités et la labellisation de 80 produits (AOP, IGP, L.A).

Il s'agit aussi du renforcement des capacités de 1.453 groupements producteurs, grâce aux programmes de mise à niveau, leur permettant de s'adapter aux exigences du marché et l'obtention de l'autorisation sur le plan sanitaire au profit de 934 groupements.



La commercialisation, un axe majeur



Grâce à l'ambitieuse stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir, la promotion et la commercialisation étaient les principaux axes ciblés pour assurer la pérennisation des revenus des producteurs des produits du terroir, notamment pour les femmes et les jeunes ruraux.



Plusieurs actions ont été jumelées et ont permis à plus de 332 groupements l'accès aux circuits modernes de commercialisation, 1.369 groupements ont participé aux salons régionaux et nationaux, 354 aux salons internationaux et 200 groupements ont pu accéder à la commercialisation électronique grâce à la plateforme "www.terroirdumaroc.gov.ma".



Dans le même esprit de renforcement de la notoriété de ces produits, un label collectif "Terroir du Maroc" a été mis en place et pas moins de 274 groupements ont pu à ce jour le décrocher pour plus de 1.188 produits.

L'ADA s'est également focalisée sur la programmation, à un rythme soutenu, de campagnes promotionnelles et commerciales moyennant une multitude d'actions d'animation au niveau des grandes et moyennes surfaces et des points de vente spécialisés, en plus de campagnes de communication 360° afin de mener à bien la vive volonté du département de l'agriculture de faire des produits du terroir l'un des secteurs les plus prometteurs du secteur agricole.



Tous ces programmes au profit des coopératives et des groupements des produits du terroir ont mobilisé près de 11,7 milliards de dirhams depuis l'avènement de PMV à ce jour, dont près de 11 MMDH pour les projets d'agriculture solidaire et l'infrastructure de valorisation, et 700 millions de dirhams pour les actions de promotion et d'appui à la commercialisation.

Ces efforts colossaux ont eu des impacts extrêmement positifs sur le développement du secteur des produits du terroir au Maroc et l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.



En effet, la qualité et la traçabilité des produits ont connu une nette amélioration, l'emballage, le packaging et la présentation des produits, ainsi que les compétences managériales des coopératives ont enregistré des avancées exceptionnelles, ce qui a eu des retombées très positives sur l'augmentation des ventes permettant ainsi de doubler le chiffre d'affaires et la marge nette et d'augmenter l'emploi créé de plus de 40%.