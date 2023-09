SBM: Hausse du CA de 10% à fin juin 2023

La Société des Boissons du Maroc (SBM) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,21 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin dernier, en hausse de 10% par rapport à la même période de l’année précédente.



L'activité au premier semestre 2023 s'est caractérisée par le grand afflux des touristes au Maroc, enregistrant une augmentation significative de 92% par rapport à la même période de l'année dernière, indique la société dans un communiqué.



Soutenu également par le glissement du mois de Ramadan, le CA consolidé du deuxième trimestre de 2023 a, quant à lui, enregistré une hausse de 24% pour s'établir à 747 millions de dirhams (MDH), précise la même source.

Au niveau des comptes sociaux, le CA ressort à 1,11 MMDH (+10%) au S1-2023 et à 697 MDH (+21%) au T2-2023, rapporte la MAP.



La SBM fait également savoir qu'au cours du deuxième trimestre de 2023, ses investissements se sont établis à 88 MDH, compte tenu de l'acquisition du fonds de commerce de l'activité distribution "eau minérale" par l'entité Euro Africaine des Eaux pour 60 MDH, préalablement à sa cession définitive au groupe Mutandis.



Les autres investissements de la période ont concerné principalement le renouvellement du parc d'emballage, ainsi que les investissements visant à améliorer l'efficacité de l'outil industriel au sein du groupe.



Au T2-2023, la SBM a enregistré un excédent financier net de 319 MDH, contre 761 MDH au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Cette évolution est attribuée au versement des dividendes, intervenu durant le premier semestre 2023, contre un versement durant le second semestre en 2022.



Côté perspectives, la société compte, durant le second semestre de l'année, poursuivre la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques et opérationnelles pour renforcer l'efficacité de son outil industriel, consolider ses standards de qualité et soutenir le dynamisme de ses innovations commerciales.