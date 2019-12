Rude épreuve kabyle pour les Verts

Le Complexe Mohammed V de Casablanca sera ce vendredi à partir de 20 heures le théâtre de la confrontation maghrébine entre le Raja et la Jeunesse Sportive de Kabylie pour le compte de la troisième journée de la phase de poules, groupe D, de la Ligue africaine des champions. Une belle affiche entre deux protagonistes qui se partagent la seconde place avec 3 points derrière l’Espérance de Tunis qui a fait le plein jusqu’ici (6 pts) et qui est bien partie pour réaliser un petit chelem au cas où elle gagnerait ce soir à domicile son match contre l’équipe congolaise de l’AS Vita, lanterne rouge (0 pt). Une rencontre que les Rajaouis aborderont avec la ferme intention de confirmer leur précédente victoire en déplacement aux dépens de l’AS Vita. En l’absence de Badr Benoun et de Fabrice Nga, le coach Jamal Sellami devra aligner un onze aguerri sommé de se déployer à fond pour surpasser un coriace adversaire qui, certes, voyage mal en compétition africaine, mais qui a montré, malgré sa défaite, de belles choses lors de sa dernière virée à Radès contre l’Espérance. Un match qui intervient au bon moment pour l’équipe du Raja qui reste sur une dynamique positive, surtout après sa victoire lors du derby, ce qui est fait pour booster le moral des joueurs qui se disent décidés à boucler cette phase aller sur une bonne note. C’est, d’ailleurs, ce même état d’esprit qui anime Jamal Sellami qui a fait savoir qu’il s’agit d’un derby maghrébin qui se jouera sur des petits détails, ajoutant que la victoire se veut impérative en vue d’entrevoir le retour dans de parfaites dispositions. A propos de cette phase de retour, dont les trois rencontres auront lieu le mois prochain, le Raja aura à se déplacer successivement à Tizi Ouezou pour jouer la JSK, le 10, et à Tunis pour se mesurer à l’EST, le 24. Alors que sa dernière sortie de poule est prévue le 31 à domicile contre l’AS Vita Club. Il convient de signaler qu’hormis le Raja, le second représentant du football national dans cette C1, le WAC, devra recevoir au Complexe Mohammed V ce samedi à 20 heures l’équipe angolaise de Petro Atletico (3ème journée-groupe C). Tandis qu’en Coupe de la Confédération, la troisième manche (dimanche) verra la RSB donner la réplique à 20 heures à la maison aux Congolais de Motema Pembe (GP :B), alors que le HUSA croisera le fer à 14 heures en dehors de ses bases avec l’équipe ivoirienne de San Pedro (GP :D).