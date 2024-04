Domination marocaine au 8ème Meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme

Le Maroc a terminé à la première place dans le tableau des médailles de la 8ème édition du Meeting international de para-athlétisme Grand Prix Moulay El Hassan, organisée du 26 au 28 avril au Grand stade de Marrakech.



Le Maroc a décroché la première place au classement général en raflant 55 médailles et un nouveau record mondial au lancer du poids, réalisé par l’athlète Gani Abdelillah avec 8,84m (classe F53).

Cette édition a été également marquée par la réalisation d'un nouveau record africain au 1.500m par le Marocain Benadou Hassan, avec un chrono de 4:31,47.



La performance des athlètes marocains est sans appel avec 22 médailles d’or, 18 en argent et 15 en bronze à l’issue d’épreuves qui ont mis en compétition 64 pays et 450 athlètes, suivis de NPA (Neutral Para Athletic: Russie et Biélorussie) avec 21 médailles, dont 11 en or, et de la Tchéquie, troisième avec 19 médailles, dont 6 en or. Le Cuba a terminé quatrième avec 16 médailles, dont 5 en or, alors que la Tunisie a occupé la cinquième place avec 10 médailles, dont 4 en or.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 8ème Meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme, a été organisé par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.



Organisé sous la bannière du Comité international paralympique (IPC), ce meeting a été marqué par la participation de champions paralympiques et d’athlètes marocains et étrangers ayant réalisé des records mondiaux dans leurs spécialités, et ambitieux d’améliorer leur classement mondial lors de ce grand événement international.



Selon les organisateurs, le 8ème Meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme a été de l’avis de toutes les délégations, des partenaires et des sponsors, une grande réussite en termes d’organisation, de compétitions et de perspectives de collaboration au niveau national et international, confirmant la place que le Souverain accorde au développement sportif, en général, et au para-sport, en particulier.



Plusieurs activités figuraient au programme de cette édition, notamment des camps d’entraînement d’athlètes et des sessions de formation encadrées par des experts du Comité international paralympique au profit d’entraîneurs et d’arbitres nationaux et internationaux du para-athlétisme et du cécifoot.