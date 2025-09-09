Restaurant chinois : La saison "Entrepreneuriat en Afrique" est actuellement diffusée sur Hunan TV et Mango TV

La saison "Entrepreneuriat en Afrique" de la série "Restaurant chinois" est actuellement diffusée sur Hunan TV et Mango TV, produite par l’équipe de Liu Lihui à Hunan TV.



Cette saison, qui se concentre sur la cuisine, l’échange culturel et les défis entrepreneuriaux, choisit Tanger comme nouveau lieu de tournage, insufflant une nouvelle vitalité et de nouvelles connotations aux échanges culturels sino-africains, indique un communiqué du producteur.



"Le Maroc, l’un des nœuds clés de la Route maritime de la soie, a également été le premier pays d’Afrique du Nord à signer un protocole d’accord avec la Chine pour promouvoir conjointement l’Initiative 'la Ceinture et la Route'", rappelle la même source.



En 1330, Wang Dayuan, de la dynastie Yuan, est arrivé à Tanger, via la Route maritime de la soie, et il y a plus de 600 ans, le célèbre voyageur marocain Ibn Battuta s’est rendu en Chine, visitant des villes comme Quanzhou, Guangzhou et Hangzhou.

Aujourd’hui, la saison "Entrepreneuriat en Afrique" de la série Restaurant chinois retrace cette ancienne route commerciale en revenant en Afrique.



A travers la cuisine comme lien, cette émission reflète de manière créative les histoires de Wang Dayuan et d’Ibn Battuta, permettant au public de découvrir la résonance culturelle, à travers le temps et l’espace dans le mélange de saveurs et d’arômes.



"La série Restaurant chinois a toujours adhéré au concept central de promouvoir la cuisine chinoise et raconter les histoires de la Chine", a déclaré le producteur Liu Lihui, cité dans le communiqué.



En se concentrant sur le véritable esprit d’entrepreneuriat, cette saison documente le parcours des invités dans le lancement d’un nouveau restaurant chinois à Tanger, de la recherche et des opérations à la gestion et à la résolution des défis.



Les stars chinoises Huang Xiaoming, Jiang Yan, Ding Yuxi, Shen Yue, Zhai Xiaowen, Yin Haoyu et Lin Shujian sont réparties en trois équipes et se plongent dans les défis quotidiens de l’entrepreneuriat: coordination, démarchage de clients dans les rues et travail à haute intensité.



Leurs parcours culmineront dans un livre intitulé "Plan d’affaires pour la création d’un restaurant chinois à l’étranger", qui constituera une référence précieuse pour les futurs restaurants chinois souhaitant s’implanter à l’étranger. Cela reflète également la valeur durable de la marque "Restaurant chinois".



La série Restaurant chinois poursuit son modèle de production unique, à savoir "21 jours d’enregistrement continu", exigeant des participants qu’ils s’engagent sur toute la durée du tournage, une pratique inchangée au cours des neuf saisons.

Cette approche immersive permet aux stars d’oublier la présence des caméras et d’être vraiment eux-mêmes.



Cette saison accueille également le premier invité non humain de l’émission, le robot intelligent Xiao Jiu. Dans le quatrième épisode, les habitants locaux de Tanger, dînant au restaurant, invitent Xiao Jiu à les rejoindre pour une danse, captant rapidement l’attention de tous.



Après sa diffusion, l’émission a atteint une audience exceptionnelle, dominant sa tranche horaire pendant plusieurs épisodes. Le 20 juillet, elle avait suscité 1.393 sujets tendance sur Internet et recueilli plus de 200 vidéos avec plus de 10.000 likes, suscitant de nombreuses discussions en ligne.



"L’ambassade de Chine au Maroc a officiellement promu Restaurant chinois: La saison 'Entrepreneuriat en Afrique', déclarant: 'Une touche d’élégance orientale et un aperçu de l’esprit africain: les cultures chinoises et africaines se rencontrent et se mélangent ici!'", note la même source.



Le communiqué souligne que la saison "Entrepreneuriat en Afrique" de la série Restaurant chinois démontre de manière vivante comment une émission de divertissement peut valoriser ses atouts, à travers des perspectives uniques dans le cadre des échanges et de la coopération culturels internationaux.



A travers les interactions quotidiennes filmées et une narration naturelle, l’émission construit un pont culturel en utilisant la cuisine comme moyen d’expression, ouvrant ainsi une nouvelle voie pour que la culture chinoise marque son empreinte à l’échelle mondiale.