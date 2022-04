Reprise de l’activité maritime touristique dans le port de Tanger ville

Un premier navire de croisière vient d’accoster jeudi matin au port de Tanger ville annonçant, ainsi, la reprise de l’activité touristique dans cette infrastructure portuaire, après deux années d’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19.



Le navire "Royal Clipper" appartenant à la compagnie maritime monégasque "Star Clippers", transportait à son bord quelque 130 passagers, qui ont débarqué au port de la ville du Détroit en vue de visiter l'ancienne médina, ainsi que les principaux sites historiques et architecturaux de cette cité portuaire.



Ce navire touristique, qui fut longtemps considéré comme étant le plus grand voilier jamais construit au monde, a entamé sa croisière le 18 avril courant à partir de la capitale portugaise Lisbonne, avant de faire escale à Portimão (Portugal) et à Cadix (Espagne) et d'arriver à Tanger.

Ce bateau de croisière poursuivra prochainement son périple à destination de Gibraltar et Motril (Espagne) avant d’arriver à Malaga le 23 avril courant.



La ville de Tanger mise sur la reprise des activités des navires de croisière afin de booster la dynamique économique dans des secteurs tels que la restauration et l’artisanat et de surmonter ainsi les répercussions négatives de la pandémie de Covid-19.



Situé en plein cœur de la ville, le port de Tanger ville est reconnu pour sa qualité de plateforme servant plusieurs dessertes qui le relient aux principaux ports européens.

Le port de Tanger ville est doté d’un hall pour les croisiéristes et de postes de croisière aux standards internationaux à même de lui permettre d’accueillir les plus grands paquebots de dernière génération.