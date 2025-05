Bourse : Le MASI progresse de 1,46% du 5 au 9 mai

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 5 au 9 mai 2025 dans le vert, son indice principal, le MASI, progressant de 1,46% à 17.765,3 points.



Le MASI.20, qui reflète la performance des 20 entreprises les plus liquides, a gagné 1,65% à 1.448,78 points et le MASI ESG, indice des sociétés à la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,87% à 1.216,24 points.



Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'est bonifié de 1,4% à 1.745,84 points.



Sur le plan sectoriel, les meilleures performances ont été enregistrées par les indices "Sociétés de portefeuilles - Holdings" (+9,36%), "Distributeurs" (+8,72%) et "Transport" (+6,66%), rapporte la MAP.



À l’inverse, les plus fortes baisses ont concerné les secteurs "Loisirs et Hôtels" (-1,22%), "Chimie" (-1,18%) et "Ingénieries et biens d'équipements industriels" (-0,58%).



Les échanges ont avoisiné 1,55 milliard de dirhams (MMDH), réalisés essentiellement sur le marché central "Action" et dominés par les transactions sur Delta Holding (14,16%), Label Vie (13,37%), Attijariwafa Bank (7,57%).



La capitalisation boursière s'est établie à plus de 928,6 MMDH.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses de la semaine ont été affichées par Promopharm (+12,73% à 1.080 DH), Label Vie (+9,98% à 4.729 DH), Delta Holding (+9,49% à 90 DH), CTM (+6,66% à 959,9 DH) et Auto Hall (+6,49% à 82 DH).



A l'inverse, les plus forts replis ont été enregistrés par Zellidja (-11,59% à 133,05 DH), Résidences Dar Saada (-6,86% à 95 DH), Sanlam Maroc (-6,47% à 2.011 DH), Dari Couspate (-5,97% à 3.338 DH) et Fenie Brossette (-3,51% à 275 DH).