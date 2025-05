11ème Prix national du micro-entrepreneur 24 lauréats primés

Vingt-quatre micro-entrepreneurs, dont 9 femmes, provenant des différentes régions du Royaume, ont été primés, vendredi à Salé, lors du 11ème Prix national du micro-entrepreneur (PNME), initié par le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS), en partenariat avec la Fédération nationale des associations de microcrédit (FNAM).



Organisée sous le thème "Tous pour le développement de l'Économie sociale et solidaire", cette édition du PNME a récompensé des parcours exemplaires dans des domaines tels que l'artisanat, les services, l'innovation et les produits du terroir.



Les lauréats ont été répartis sur 8 catégories, à savoir "Prix spécial CMS" (passage d'un projet informel au formel), "Micro-entreprise jeune", "Tourisme responsable", "Micro-entreprise innovatrice", "Économie verte", "Développement humain", "Micro-entreprise féminine" et "TPE" (très petites entreprises).



Ces micro-entrepreneurs ont réussi à marquer une amélioration significative de leurs conditions de vie et celles de leur famille et entourage. Leurs réalisations notables comprennent la création d'activités à forte valeur ajoutée, la formalisation de leur affaire, leur capacité à innover, leur contribution au respect et à la protection de l'environnement, ainsi que leur habileté à promouvoir et à faire connaître le patrimoine de leur région.



S'exprimant à cette occasion, la présidente du Conseil d'Administration du Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire, Naziha Belkeziz, a affirmé que cette édition s'inscrit dans le cadre d'une économie nationale en pleine transformation qui ouvre de nouveaux horizons pour les acteurs engagés dans l'économie sociale et solidaire.



Les micro-entrepreneurs primés représentent l'incarnation même de l'espoir et de l'engagement entrepreneurial, a-t-elle noté, ajoutant que cette étape qu'ils franchissent n'est que le commencement d'un cheminement prometteur, dont le comité du PNME suivra l'évolution avec un profond sentiment de fierté.



De son côté, la directrice générale du Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire, Amina Sakioudi, a souligné que le 11ème PNME s'inscrit dans un contexte économique national marqué par de profondes transformations qui ouvrent de nouvelles perspectives pour repenser les modalités de soutien, en particulier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire.



Le secteur marocain de la microfinance, a-t-elle poursuivi, continue de jouer un rôle essentiel dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que dans la dynamisation de l'activité économique locale et la promotion de l'inclusion financière.



Mme Sakioudi a également fait remarquer que face à l'évolution des besoins des petites entreprises, ce secteur devrait relever de nouveaux défis, notamment l'adaptation à la digitalisation et l'amélioration de la qualité des services pour intégrer davantage de valeur ajoutée.



Lors de cette édition du Prix national du micro-entrepreneur, un vibrant hommage a été rendu à feue Zoulikha Nasri, figure emblématique du secteur dont la contribution exceptionnelle a façonné l'histoire de cette distinction.



À rappeler qu'un total de 348 candidats a participé à ce concours. La mission de sélection a été confiée à un comité de jury composé de six personnalités issues de divers horizons. Ce comité a réalisé un travail approfondi et méthodique en examinant attentivement les dossiers de candidature.



Après cette première étape, le jury a effectué des visites sur le terrain pour étudier 53 projets présélectionnés. À travers tout le Maroc, les membres du comité ont partagé le quotidien des candidats, ce qui a permis d'identifier les points forts de chaque micro et très petite entreprise.



En marge de cette cérémonie de remise des prix, le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire organise, du 05 au 11 mai, une rencontre solidaire dédiée aux micro-entrepreneurs. Au cœur de cet événement, un espace d'exposition a été spécialement aménagé au sein du Parc végétal dans le quartier Hay Riad, offrant au grand public l'opportunité de découvrir les divers produits proposés à la vente.



Outre le soutien à la commercialisation de leurs produits, ces entrepreneurs bénéficient cette année de formations axées sur le "marketing digital" et "le développement personnel", renforçant leur potentiel et leurs compétences.



Avec ce prix devenu un rendez-vous incontournable, le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire et ses partenaires (Groupe Banque Populaire, Groupe Crédit Agricole du Maroc, Fondation Mohammed V pour la solidarité, Fondation CDG, Al Amana Microfinance et le Fonds Jaïda) réaffirment leur engagement pour une économie inclusive, solidaire et durable.