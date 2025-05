Cosumar vise une production de 600.000 tonnes de sucre dès 2026

Le groupe Cosumar a annoncé le lancement, dès à présent, des préparatifs pour la prochaine campagne, avec l'ambition de porter la production nationale du sucre blanc à 600.000 tonnes en 2026, renforçant ainsi la souveraineté alimentaire du Royaume.



Pour la campagne agricole 2024/2025, les superficies emblavées sont en nette progression, avec une production nationale attendue de 330.000 tonnes de sucre blanc, grâce à la mobilisation de tous les partenaires de la filière et à l'adoption de techniques agricoles de pointe, indique Cosumar dans un communiqué.



Malgré un début d'année marqué par une sécheresse persistante, la filière sucrière marocaine a pu emblaver 40.000 hectares de plantes sucrières dans les cinq périmètres sucriers du pays, rapporte la MAP.



Les dernières pluies de mars et avril ont permis une amélioration significative des performances agronomiques, notamment en termes de rendement et de richesse en sucre, deux facteurs essentiels pour la valorisation des revenus des agriculteurs.



Cette dynamique repose sur l'introduction à grande échelle de technologies agricoles avancées : drones, capteurs intelligents, irrigation de précision et fertilisation raisonnée par parcelle.



Grâce à ces outils, les agriculteurs partenaires bénéficient d'une meilleure maîtrise de leurs charges, d'une réduction notable de la consommation d'eau – jusqu'à 55% à la faveur des solutions intelligentes – et d'un renforcement de la performance économique et environnementale de leurs exploitations.



L'irrigation goutte-à-goutte généralisée permet ainsi une économie moyenne de 25% d'eau par rapport aux méthodes traditionnelles. De plus, l'optimisation de la fertilisation a permis de réduire de 30% la consommation d'engrais.



Cosumar a déjà lancé les préparatifs de la prochaine campagne de 2025/2026. Le groupe vise l'emblavement de 68.500 hectares, dont 60.000 hectares de betteraves à sucre, soit une hausse de plus de 50% par rapport à la campagne actuelle, pour un objectif de production de 600.000 tonnes de sucre blanc d'origine locale, un niveau équivalent à celui de la campagne exceptionnelle de 2016.



Cette progression jouera un rôle stratégique dans la sécurisation des besoins du marché national tout en libérant des volumes significatifs destinés à l'export, en ligne avec l'objectif du groupe d'atteindre 1 million de tonnes exportées par an à partir de 2026.



Ce renforcement de la production s'appuie également sur des conditions hydriques plus favorables, avec l'amélioration du taux de remplissage des barrages desservant les zones sucrières et l'accélération des projets de dessalement lancés par l'Etat.



Ainsi, en libérant les ressources des barrages pour l'irrigation, ces projets contribuent directement à la sécurité alimentaire et au développement agricole durable.