La SGMB s'appuie sur IBM et PowerM pour moderniser son infrastructure bancaire

La Société Générale Marocaine des Banques (SGMB), une institution financière de premier plan avec un héritage de plus d'un siècle au Maroc, s'appuie sur IBM et PowerM pour moderniser son infrastructure bancaire .



En collaboration avec Power Maroc (Power M), partenaire de l'écosystème IBM, et IBM, Société Générale Maroc passe d'applications monolithiques à une architecture moderne basée sur les microservices, indique un communiqué de IBM.



Ce changement vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, à renforcer la sécurité et à fournir des services bancaires numériques de qualité supérieure à ses clients, précise le communiqué.



Alors que le Maroc se numérise au fil des jours, les clients exigent de plus en plus des expériences numériques transparentes et rapides, relève la même source.



Consciente de cette évolution, la Société Générale Maroc a identifié le besoin de moderniser son infrastructure informatique pour soutenir les initiatives d’un système bancaire ouvert et favoriser l'innovation, rapporte la MAP.



Les systèmes monolithiques existants de la banque, bien que fiables, posaient des problèmes d'évolutivité et d'intégration avec des services tiers, entravant le déploiement rapide de nouvelles offres numériques.



"Pour construire un système durable, il est essentiel de renforcer les fondations de l'infrastructure et des plateformes, en évitant de s'appuyer sur des structures fragiles. IBM Cloud Pak, avec sa résilience et sa modularité, sert de pierre angulaire à cette transformation, offrant une sécurité renforcée, des performances optimisées et des opportunités d'innovation, notamment en matière d'intelligence artificielle", a indiqué Adil El Kourri, Directeur des systèmes d’information et Directeur d’exploitation du Pôle Technologie de Société Générale Maroc.



"Cette transformation, appuyée par des partenaires comme IBM, positionne la Société générale Maroc comme une banque innovante et avant-gardiste, préparant le terrain pour une stratégie qui combine robustesse technologique, excellence opérationnelle et innovation", a souligné M.El Kourri.



En collaboration avec IBM Expert Labs, Power Maroc a mené une analyse complète des applications de la Société Générale Maroc. La phase initiale s'est concentrée sur la résolution des questions de rendement et l'amélioration des mesures de sécurité. Des mises à niveau d’IBM Guardium et IBM MQ ont été mises en œuvre pour protéger les données sensibles des clients et assurer une messagerie à haute disponibilité entre les applications, même pendant les heures de pointe. En outre, le déploiement d'IBM Instana a permis à l'équipe informatique d'améliorer l'observabilité de l'infrastructure, ce qui a facilité la résolution proactive des problèmes.



S'appuyant sur cette base solide, la Société Générale Maroc poursuit ses efforts de modernisation en déployant IBM Cloud Pak for Integration et IBM Cloud Pak for Applications. En outre, la banque adopte la plateforme de conteneurisation de Power Maroc, rKube, implémentée sur IBM Red Hat OpenShift. Cette intégration devrait permettre de rationaliser les services, de promouvoir l'innovation à l'échelle et de positionner la Société Générale Maroc à l'avant-garde du secteur bancaire marocain.



"Chez Power Maroc, nous considérons les solutions technologiques dans le contexte plus large de l'entreprise ", a noté Walid Largou, Directeur technique de Power Maroc.



Et de poursuivre : "Notre collaboration avec Société Générale Maroc et IBM ne consiste pas seulement à relever des défis techniques, mais aussi à dégager de nouvelles opportunités commerciales qui stimulent la croissance et améliorent la satisfaction de la clientèle".



Cette transformation s'aligne sur les tendances bancaires mondiales qui mettent l'accent sur la digitalisation pour remodeler les opérations et stimuler l'innovation. Selon le rapport, "Perspectives mondiales 2025 d'IBM pour le secteur bancaire et les marchés financiers" pour que les banques puissent élever leurs rendements financiers et opérationnels dans les premières économies numériques d'aujourd'hui, l'adoption de la digitalisation de bout en bout est un impératif capital pour rester à la hauteur des demandes des clients et des innovations dirigées par l'IA.



"Nous sommes ravis d'accompagner la Société Générale Maroc dans son parcours vers une infrastructure bancaire modernisée et agile", a affirmé Mimoun Ouchaou, Directeur général et Leader du pôle Technologie d’IBM Maroc.



"En s'appuyant sur les technologies avancées d'IBM et l'expertise de Power Maroc, la Société Générale Maroc est bien positionnée pour répondre à l'évolution des attentes des clients et stimuler l'innovation dans le secteur financier marocain", a-t-il ajouté



Grâce à ces efforts de modernisation continus, la Société Générale Maroc est prête à fournir des services numériques améliorés, favorisant un plus grand engagement des clients et consolidant sa position de leader dans l'industrie bancaire marocaine.



Filiale de la Société Générale France, dont Saham est l'actionnaire majoritaire, la Société Générale Marocaine compte aujourd'hui 400 branches et 4.000 collaborateurs, au service de près de 800.000 clients.



PowerM est un fournisseur de solutions technologiques innovantes spécialisé dans les services de cloud et de modernisation des applications, ainsi que dans les offres complètes d'infrastructure informatique.



En tant que partenaire commercial Platinum d'IBM, PowerM propose des stratégies de pointe en matière de cloud computing et de transformation des applications. La société a remporté le prix d'excellence IBM TechXchange 2024 dans le domaine du cloud hybride. https://powerm.ma/



IBM, l'un des principaux fournisseurs de cloud hybride et d'IA à l'échelle mondiale, ainsi que d'expertise en matière de conseil, aide les clients dans plus de 175 pays à capitaliser sur les connaissances issues de leurs données, à rationaliser les processus métier, à réduire les coûts et à acquérir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs d'activité.



Plus de 4.000 entités gouvernementales et d'entreprises dans des domaines d'infrastructure essentiels tels que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé s'appuient sur la plateforme de cloud hybride d'IBM et Red Hat OpenShift pour adresser leurs transformations digitales rapidement, efficacement et en toute sécurité.



Les innovations révolutionnaires d'IBM en matière d'IA, d'informatique quantique, de solutions cloud spécifiques à l'industrie et de conseil offrent des options ouvertes et flexibles à nos clients. Tout cela est appuyé par l'engagement de longue date d'IBM en matière de confiance, de transparence, de responsabilité, d'inclusivité et de service. Allez sur ibm.com pour plus de détails.