Clôture du Forum de la Mer

La 8ème édition du Forum de la Mer s’est achevée samedi soir à El Jadida, après trois jours d’échanges et de réflexions consacrés à la préservation des océans et de la biodiversité marine.

Conférences, ateliers pédagogiques, expositions et rencontres ont rythmé cette édition placée sous le thème "La Mer, avenir de la Terre".



La cérémonie de clôture, à laquelle a notamment pris part l’ambassadeur de Norvège au Maroc, Sjur Larsen, a été marquée par l’annonce de la création du Centre de la Mer à El Jadida, dans un esprit de mobilisation autour des enjeux maritimes et climatiques.



Les prix du Sea Lab, incubateur d’idées marines, ont aussi été remis à cette occasion, mettant en lumière des projets à fort impact environnemental. Le premier prix a été attribué à Kenza Karamat pour son projet "Blue Catch", suivie de Kholoud Haydadi, récompensée pour "La Mer, avenir de la Terre", et de Yasser Oulad Ben Ali, salué pour sa proposition innovante en matière de valorisation durable des ressources marines.



Un prix spécial, décerné par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, est revenu à Imad Krikech pour un projet alliant innovation, éducation et durabilité.



S’exprimant à cette occasion, le fondateur et président du Forum, Mehdi Alaoui Mdaghri, a salué l’engagement collectif des participants et souligné que cette édition marque une étape significative dans la mobilisation en faveur des océans.



"La mer doit être au cœur des priorités pour bâtir un avenir durable", a-t-il déclaré, appelant à maintenir cette dynamique d’action et de coopération pour une gouvernance partagée et responsable des espaces marins.



Annonçant, par ailleurs, la création du Centre de la Mer, M. Alaoui Mdaghri a indiqué qu’il s’agira d’un lieu ouvert à tous, dédié à la découverte, à l’éducation et à la protection du patrimoine marin, avec pour ambition de renforcer l’ancrage territorial du Forum.



Ce centre s’organisera autour de quatre pôles majeurs : la sensibilisation à l’environnement marin, un musée maritime, une réserve de biodiversité associée à une ferme aquacole, et une école de voile et de sports nautiques, a-t-il fait savoir.



De son côté, la cheffe de service des programmes éducatifs au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Hasnaa Chehabi, a mis en avant le rôle actif du ministère dans la mise en place d’ateliers pédagogiques à destination de la jeunesse dans le cadre de ce Forum.



"À travers ces ateliers de sensibilisation, nous cherchons à ancrer les notions de respect des écosystèmes marins et de citoyenneté environnementale dès le plus jeune âge", a-t-elle relevé.



A noter que cette édition du Forum de la Mer a réuni experts, chercheurs, artistes ainsi que des représentants d’institutions, ONG et entreprises autour de la nécessité d’une mobilisation collective pour faire face aux défis climatiques et environnementaux liés aux océans.