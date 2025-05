Rémy Roux : L'AFD prévoit des investissements de 150 millions d'euros dans les provinces du Sud du Royaume

La délégation française a pris acte de la dynamique de développement tous azimuts que connait la région, ainsi que des programmes et projets

Le groupe Agence française de développement (AFD) envisage de réaliser prochainement d'importants investissements de l'ordre de 150 millions d'euros dans les provinces du Sud du Royaume, a annoncé, samedi à Laâyoune, le Directeur Général de l'Agence, Rémy Rioux."Le groupe AFD va désormais investir dans les régions du Sud et y apporter des investissements et des financements", a précisé M. Rioux dans une déclaration à la presse à l'issue de ses rencontres avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, et le président du Conseil communal, Moulay Hamdi Ould Errachid.Le DG de l'AFD, qui conduit une importante délégation dans le cadre de sa visite de travail au Maroc, a mis en avant les investissements de taille réalisés dans les provinces du Sud, faisant observer que l'AFD peut "apporter des expertises et des financements complémentaires".M. Rioux s'est dit, par ailleurs, "très impressionné" par les investissements et la qualité des infrastructures dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, lesquels permettent de créer de l'emploi et de répondre aux attentes de la jeunesse des régions du Sud du Royaume.Dans ce cadre, il s'est félicité de l’implantation d’entreprises privées et de la mise en place de zones industrielles à Laâyoune-Sakia El Hamra, relevant que l'investissement de l'AFD dans les provinces du Sud est un signe à même d'encourager les acteurs économiques, "en apportant des solutions de financement".L’AFD, a poursuivi M. Rioux, renforcera davantage son action avec le Groupe OCP dans le domaine de la recherche appliquée, notamment en agriculture, rappelant la signature à Rabat d’un important financement portant sur la décarbonation de la chaîne de valeur du Groupe.À cette occasion, les membres de la délégation de l’AFD ont suivi des présentations sur le programme de développement régional et le programme de développement de la commune. Ils ont aussi pris connaissance des différents projets de développement inscrits dans le cadre du nouveau Modèle de développement des provinces du sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015.Les rencontres tenues à Laâyoune ont permis également à la délégation française de s'informer de la dynamique de développement tous azimuts que connait la région, ainsi que des programmes et projets réalisés dans l'objectif d’ériger cette région en hub stratégique.Au cours de ce déplacement, les membres de la délégation française ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets socio-éducatifs et économiques, où ils ont constaté de visu les efforts soutenus déployés en faveur d'un développement intégré de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.Ainsi, ils ont visité le port de Laâyoune où ils ont suivi des explications sur le trafic commercial et les débarquements des produits de la pêche au niveau de cette infrastructure, ainsi que sur le projet d’extension de cette plateforme portuaire.A l'Institut Africain de Recherche en Agriculture Durable (ASARI), relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), la délégation française a suivi une présentation sur les missions de cet établissement.Cette visite du Directeur Général de l’AFD s’inscrit dans le cadre du Partenariat d’Exception Renforcé, scellé entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République française, Emmanuel Macron, et traduit de manière tangible la volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale déjà riche entre les deux pays, et de soutenir les dynamiques de développement inclusif et durable dans toutes les régions du Royaume.