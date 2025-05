Campagne agricole : Hausse prévisionnelle de 41% de la récolte céréalière

La récolte des principales céréales devrait atteindre 44 millions de quintaux (Mqx) au titre de la campagne agricole 2024-2025, en hausse de 41% par rapport à la campagne précédente, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.



En réponse à des questions sur le déroulement de la campagne agricole actuelle, M. El Bouari a précisé que le secteur agricole devrait afficher une croissance de 5,1%, après avoir enregistré une baisse de 4% l'année écoulée.



Pour ce qui est des précipitations enregistrées, le ministre a fait savoir qu'elles se sont améliorées à partir du mois de mars dernier, atteignant un cumul de 295 mm jusqu'au 29 avril, soit une baisse de 20% comparativement à une année normale, mais une hausse de 15% par rapport à la campagne agricole précédente.



Il a aussi fait état d'une augmentation des retenues des barrages à usage agricole à 5,31 milliards de mètres cubes, contre 4,38 milliards de mètres cubes lors de la campagne écoulée, soit un taux de remplissage avoisinant les 38%, rapporte la MAP.



Par ailleurs, M. El Bouari a souligné qu'environ 740.000 quintaux de semences sélectionnées de céréales d'automne ont été commercialisées (+10%), que 1,3 Mqx d'engrais azotés ont été subventionnés au profit de 78.000 bénéficiaires et que 661.000 hectares de céréales, légumineuses et cultures oléagineuses ont été assurés.



Il a noté que la superficie emblavée en grandes cultures d'automne s'élève à 3,11 millions d'hectares, dont 10% irrigués, répartis entre 2,6 millions d'hectares de céréales, 400.000 hectares de cultures fourragères et 100.000 hectares de légumineuses.



Concernant les cultures printanières, le ministre a relevé qu'elles couvrent environ 158.000 hectares, répartis entre le maïs (47% de la superficie totale), suivi du pois chiche (35%), puis du tournesol (13%), tandis que la superficie semée en haricots secs représente près de 5%.



Quant aux cultures sucrières, M. El Bouari a affirmé que cette campagne a connu un saut qualitatif, avec une superficie semée en betterave sucrière de plus de 35.000 hectares, et la plantation de 1.155 hectares de canne à sucre.



En outre, le ministre a précisé que 91% du programme prévu pour les légumes d'automne a été réalisé, soit environ 97.000 hectares, tandis que la superficie réalisée pour les légumes d'hiver s'élève à 65.000 hectares, représentant près de 90% du programme établi.