Rencontre à Tanger. Des panélistes scrutent l’impact et les enjeux de l’innovation sociale

L’impact et les enjeux de l’innovation sociale ont été au centre d’une rencontre organisée, jeudi à Tanger, à l’initiative du Centre des jeunes dirigeants (CJD).



Marquant le lancement d’un nouveau mandat de l’association (2023-2025), cette rencontre des jeunes professionnels s’est fixée comme objectif de promouvoir l’adoption de notions d'économie positive dans leurs actions entrepreneuriales, pour aboutir à une performance globale qui inclut les aspects liés à la durabilité sociale.



Intervenant à cette occasion, la présidente du CJD, Zaineb Lazreq, a mis en avant le rôle de l’association dans la formation de ses membres, à travers diverses rencontres thématiques, favorisant un écosystème d'échange et de savoir, rapporte la MAP.

Le CJD se fonde sur des piliers qui forment la base de son action, à savoir la réflexion, l’engagement, l’anticipation, la formation, l’expérimentation et le développement pérenne, a-t-elle souligné.



S’agissant de la thématique de cette rencontre, Mme Lazreq a relevé l'importance de l'innovation sociale en tant que catalyseur de changement, qui aborde les défis complexes actuels avec une nouvelle approche.



Pour sa part, la professeure universitaire, Manal Abboubi, a relevé que l’innovation sociale recherchée par les entreprises ne peut aboutir qu’avec la jonction de plusieurs éléments sociétaux, en vue de produire un impact positif sur les générations futures.



Le concept de l’innovation sociale se place en filigrane avec un "modus operandi" qui crée une rupture avec des procédures obsolètes à l’aune de l’évolution des mécanismes de protection environnementale, pour enfin apporter une réponse créative à des problèmes d’ordre économique et social pouvant contribuer au bien-être des individus et des sociétés, a-t-elle expliqué.



Dans ce sillage, a-t-elle ajouté, la fondation Abdelkader Bensalah, en partenariat avec l’HEM Research Center, a mis au point un baromètre d’innovation sociale qui sera bientôt publié, a-t-elle révélé.



Présent dans 16 pays à travers le monde, le CJD est un mouvement d’entrepreneurs engagés dans l'action collective qui questionne les manières d’agir pour bâtir des entreprises plus responsables et plus durables.