Rabie Hrimat meilleur joueur, Benabid meilleur gardien

Vendredi 19 Décembre 2025

Le milieu de terrain marocain, Mohamed Rabie Hrimat, a été élu meilleur joueur de la Coupe arabe de football.
 
Le maître à jouer de l'AS FAR, qui avait été désigné également meilleur joueur du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), a signé une Coupe arabe pleinement maîtrisée et parfaitement couronnée.
 
Pour sa part, le portier du Wydad de Casablanca, Mehdi Benabid, a été élu meilleur gardien de cette compétition. Grâce à ses interventions, la sélection nationale n'a encaissé que 3 buts tout au long de ce tournoi.
 
Auteur de deux buts décisifs, Abderrazak Hamdallah a été, quant à lui, désigné meilleur joueur de la finale.
 
De son côté, l'attaquant jordanien Ali Olwan s'est adjugé le prix du meilleur buteur de la Coupe arabe, en inscrivant 6 buts depuis le début de ce rendez-vous footballistique panarabe.
 

Libé

