Rabie Hrimat meilleur joueur, Benabid meilleur gardien

SM le Roi félicite les membres de la sélection nationale de football vainqueurs de la Coupe Arabe-Qatar 2025
La Coupe arabe haut la main
Tarik Sektioui : L'équipe nationale a remporté le titre face à des adversaires coriaces
Le Maroc, le grand favori avec un outsider ambitieux
Le maître à jouer de l'AS FAR, qui avait été désigné également meilleur joueur du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), a signé une Coupe arabe pleinement maîtrisée et parfaitement couronnée.
Pour sa part, le portier du Wydad de Casablanca, Mehdi Benabid, a été élu meilleur gardien de cette compétition. Grâce à ses interventions, la sélection nationale n'a encaissé que 3 buts tout au long de ce tournoi.
Auteur de deux buts décisifs, Abderrazak Hamdallah a été, quant à lui, désigné meilleur joueur de la finale.
De son côté, l'attaquant jordanien Ali Olwan s'est adjugé le prix du meilleur buteur de la Coupe arabe, en inscrivant 6 buts depuis le début de ce rendez-vous footballistique panarabe.