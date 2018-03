Rabat veut se construire une image de ville culturelle

La ville de Rabat, cité impériale classée par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité, veut se construire une image culturelle, écrit l’hebdomadaire «Jeune Afrique» dans sa dernière livraison. Dans un article intitulé «la capitale du Maroc se rêve en cité internationale de la culture et du savoir», le magazine indique que Rabat dispose déjà de nombreux atouts culturels comme la grande Bibliothèque nationale, le Théâtre Mohammed V, la salle d’exposition Bab Rouah, sans oublier Mawazine, le Festival aux 2,6 millions de spectateurs. La publication relève que cette dynamique culturelle procède de la volonté de SM le Roi Mohammed VI, qui veut faire de Rabat une capitale culturelle internationale, à l’instar de Paris, Rome ou Londres.

Elle rappelle, à cet effet, qu’un plan quinquennal de 9,42 milliards de DH a été conçu pour financer le projet «Rabat ville lumière». «Il faut comprendre la lumière dans le sens du savoir, du rayonnement et de la découverte», explique le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) Abderrafie Zouiten, cité par l’hebdomadaire, soulignant que le Maroc tient à ses spécificités, qu’il désire mettre en avant tout en alliant essor culturel et développement du tourisme. «Jeune Afrique» indique, en outre, que la consécration culturelle de Rabat est le fruit d’une transformation «réglée comme du papier à musique», faisant observer que la capitale du Royaume a été gérée d’une manière très stricte, ce qui a permis de mener à bien les chantiers de la mobilité urbaine, comme le tramway ou le grand pont Hassan II.

Détaillant le plan quinquennal de la ville, le magazine note que ce dernier prévoit la construction d’un grand théâtre de 2.000 places, d’un musée des arts modernes et contemporains, qui ouvrira ses portes en septembre, ainsi que d’un musée de l’archéologie et des sciences de la terre, qui abritera le plus vieux dinosaure jamais découvert. «Tous ces projets seront accompagnés par une politique de formation et par la signature de conventions avec des musées internationaux», assure M. Zouiten.