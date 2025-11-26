L’Université Euromed de Fès célèbre ses lauréats au titre de l’année 2025

L’Université Euromed de Fès (UEMF) a organisé, lundi, sa cérémonie annuelle de graduation, en présence de plus de 2.000 personnes, au titre de l’année 2025.



Ce sont quelque 585 lauréats, dont 326 jeunes filles, qui ont reçu leurs diplômes au terme d’un parcours de formation couvrant l’ingénierie, l’architecture et le design, le business, les sciences juridiques et politiques ainsi que les sciences humaines et sociales.



Cette cérémonie, qui marque l’aboutissement du cursus universitaire de 267 ingénieurs, 125 architectes et designers et 193 diplômés des filières de management et de sciences sociales, s’est déroulée en présence des professeurs de l’Université, des familles des lauréats et de plusieurs personnalités représentant les instances académiques, diplomatiques, consulaires et les autorités locales, ainsi que des membres du Conseil d’administration de l’UEMF.



Intervenant à cette occasion, le président de l’UEMF, Mostapha Bousmina, a indiqué que l’Université célèbre cette année le 10ᵉ anniversaire de l’ouverture de son éco-campus, doté d’infrastructures de rang mondial, dont un centre de conférences de 3.500 places, un cinéma-théâtre, une bibliothèque sur trois niveaux et le plus grand complexe sportif universitaire du pays, notant que ces installations sont également ouvertes aux citoyens de la ville sous souscription.



Les formations sont réparties en trois pôles, à savoir l’ingénierie et l’architecture, les sciences humaines, sociales, politiques et juridiques, et le pôle santé incluant médecine, médecine dentaire, pharmacie, sciences infirmières et biomédical, a-t-il poursuivi, soulignant que près de 50% des cours de spécialité sont dispensés en anglais et que les doctorats en sciences sont entièrement assurés dans cette langue.



Le président de l’UEMF a également mis en avant les résultats de l’Université en matière de recherche et d’innovation, avec une production scientifique ayant atteint 5,52 articles par enseignant-chercheur dans les bases Scopus et Web of Science, contre une moyenne nationale de 0,46.



Et d’ajouter que dès le début de l’année 2026, le chantier d’un nouveau CHU connecté intégrant robotique, co-botique et intelligence artificielle sera lancé, affirmant que ces réalisations traduisent la mise en œuvre de la vision de SM le Roi Mohammed VI visant à doter la région Fès-Meknès d’une université de calibre mondial.



De leur côté, plusieurs lauréats ont exprimé leur fierté de d'avoir réussi au sein d'une institution reconnue pour la qualité de ses formations.



"Cette cérémonie représente pour nous l’aboutissement d’années de travail et d’engagement. L’environnement académique exigeant de l’UEMF nous a permis d’acquérir des compétences solides et de nous préparer à intégrer le marché du travail dans des conditions optimales", a confié Rhita Abdelhadi, diplômée en sciences politiques.



Pour Omar Benyassef, lauréat en gestion des conflits et alliance des civilisations, cette réussite est un moment de grande fierté et une étape qu’il espère voir suivie d’autres réussites, exprimant sa gratitude envers le corps professoral et les parents pour leur soutien constant.



L’UEMF a reçu plus de 100.000 candidatures pour la rentrée 2025-2026 et accueille aujourd’hui plus de 5.000 étudiants, dont 21% d’internationaux représentant 52 nationalités, faisant de l’Université l’établissement le plus internationalisé du Royaume.