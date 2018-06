Potins Russia 2018

Un Maradona pris entre joie et malaise



Décidément, le génie est toujours aussi démonstratif. Présent comme d’habitude en soutien à l’Albiceleste mardi soir, Diego Maradona a encore une fois fait le show sur les deux buts inscrits par Lionel Messi et Marcos Rojo, synonymes de qualification aux huitièmes. Sur le premier, il a hurlé sa joie à gorge déployée alors que sur le second, il a exprimé son bonheur par des insultes et des doigts d’honneur. Mal lui en a pris, puisque sa fin de match s’est transformée en cauchemar. « El Pibe de oro », victime d’un malaise, a immédiatement été pris en charge par des médecins dans les loges VIP.



Cuper limogé…



Après un Mondial plus que cauchemardesque, ponctué par trois défaites en autant de rencontres pour les Egyptiens, des têtes devaient tomber. Et cela n’a pas tardé, puisque le premier à payer fut le sélectionneur Hector Cuper. En fin de contrat, le technicien argentin (62 ans) a été remercié avant-hier par sa Fédération.



…Et Pizzi prolongé



Suite à la claque reçue en prime time et mondovision par son équipe lors du match d’ouverture face à la Russie, on n’aurait pas parié un kopeck sur une telle issue. Mais la Fédération saoudienne a bel et bien décidé de prolonger le bail de son sélectionneur, Juan Antonio Pizzi, au moins jusqu’à la prochaine Coupe d’Asie des nations (du 5 janvier au 1er février 2019).



La stat vintage



Guillermo Saavedra est le 1er joueur à avoir tiré un penalty en Coupe du monde, avec le Chili contre la France le 19 juillet 1930 (penalty arrêté par Alexis Thépot). Le Mexicain Manuel Rosas est, quant à lui, le 1er à en avoir marqué un (face à l’Argentine, le 19 juillet 1930). (Via Opta)