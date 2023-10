Port de Dakhla: Les débarquements de la pêche en baisse à fin septembre

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Dakhla se sont inscrits en baisse de 6%, durant les neuf premiers mois de l'année en cours, pour s'établir à 86.675 tonnes (T), contre 92.297 T à la même période de 2022.



La valeur marchande de ces captures a enregistré une hausse de 10% pour se chiffrer à plus de 618,41 millions de dirhams (MDH), contre 564,59 MDH à fin septembre 2022, précise l'Office national des pêches (ONP) dans son dernier rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par groupe d'espèces, la même source fait état d’un repli de 22% des débarquements des poissons pélagiques au port de Dakhla, pour se situer à 62.549 T, soit une valeur de l’ordre de 308,39 MDH (+3%).



Toutefois, les débarquements des poissons blancs ont connu une hausse tangible de 98% à 23.748 T, pour une valeur de l’ordre de 254,69 MDH (+20%), contre plus de 211,54 MDH/ 12.017 T en glissement annuel au niveau de cette infrastructure portuaire.



Pour ce qui est des céphalopodes, ils s’améliorent de 31% à 19 T pour des recettes s’élevant à plus de 2,06 MDH, de même pour les crustacés qui s’apprécient de +8% pour se chiffrer à 355 T, générant des revenus de plus de 53,24 MDH (+4%).