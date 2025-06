Plus de 84.900 établissements économiques actifs dans la région de l’Oriental

Le nombre d’établissements économiques actifs sur le territoire de la région de l’Oriental s’élève à 84.928, selon la Cartographie des établissements économiques (CEE) réalisée par le Haut-commissariat au plan (HCP) entre avril 2023 et mai 2024.



Cet effectif correspond à 6,5% du total national qui s’élève à 1.304.564 établissements économiques actifs, selon une note de la Direction régionale du HCP de l’Oriental qui précise que cette région est dominée par les établissements à but lucratif.



La répartition des établissements économiques actifs par type révèle que les établissements à but lucratif dominent largement avec 86,7% du total, suivis des établissements de services publics (11,7%) et des établissements à but non lucratif exerçant dans des locaux indépendants (1,6%), fait savoir la même source, affirmant que cette répartition est quasi identique à celle observée au niveau national, qui s’établit respectivement à 86,6%, 11,3% et 2,1%.



Le tissu économique de la région de l’Oriental se concentre essentiellement dans la partie nord qui abrite 76,4% du total des établissements économiques actifs, montrent les résultats de la CEE, notant que la préfecture d’Oujda-Angad et la province de Nador accueillent, à elles seules, plus de la moitié du tissu économique régional, soit 54,2%, occupant les premières places avec respectivement 27,6% et 26,6% des établissements implantés sur le territoire de la région, rapporte la MAP.



Viennent ensuite les provinces de Berkane, de Taourirt, de Driouch et de Guercif qui concentrent respectivement 13,6%, 8,8%, 8,6% et 6,8% des établissements de la région. Enfin, les provinces de Figuig et de Jerada enregistrent les proportions les plus faibles, avec respectivement 4,4% et 3,6% du total régional.



A l’issue de l’opération de la Cartographie des établissements économiques (CEE), précise encore la Direction régionale du HCP, 73.642 établissements à but lucratif actifs ont été recensés et géoréférencés dans l’Oriental, correspondant à 6,5% du total national (1.130.021 établissements à but lucratif).



Plus de la moitié de ces établissements (57,1%) sont concentrés dans la préfecture d’Oujda-Angad (29,4%) et la province de Nador (27,7%).



Par ailleurs, la répartition par lieu de localisation de l’unité, défini comme étant le lieu d’implantation de l’établissement objet de la CEE, révèle que 82,1% des établissements de la région sont implantés dans des quartiers d’habitation, contre 84% à l’échelle nationale.



Aussi, 12,7% sont localisés au niveau des centres commerciaux, 1% exercent leur activité dans des zones industrielles et 0,1% des établissements sont implantés dans des complexes d’artisanat.



En termes d’emploi, les résultats de la CEE indiquent que les établissements économiques à but lucratif de la région emploient 172.595 personnes de manière permanente, soit une part de 4,8% de l’ensemble des emplois permanents à l’échelle nationale qui s’élève à 3,6 millions.



La même source précise, par ailleurs, que les établissements à but lucratif implantés dans la préfecture d’Oujda-Angad concentrent plus d’un tiers des emplois permanents de la région (36,5%), suivis de ceux de la province de Nador qui regroupent 29,2%. Les autres provinces de la région se partagent le reste de la main-d’œuvre employée (34,3%).



Aussi, les femmes représentent 22,3% du total des employés permanents de la région (38.462 employées), soit une part inférieure à celle enregistrée au niveau national qui est de 27,7% (992.562 employées).



En outre, la part de l’emploi féminin dépasse le quart dans la préfecture d’Oujda-Angad (26,5%) et la province de Guercif (26,3%), tandis que cette part reste modeste dans la province de Driouch (9,4%). Les autres provinces enregistrent des parts avoisinant les 20%.



Le Haut-Commissariat au plan (HCP) a réalisé, entre avril 2023 et mai 2024, la Cartographie des établissements économiques (CEE). Cette opération, qui est un recensement exhaustif avec un géoréférencement des établissements économiques relevant des secteurs public et privé opérant dans des locaux à usage professionnel ainsi que des souks hebdomadaires, a été menée de façon intégrée avec les travaux cartographiques préparatoires du RGPH 2024.



S’alignant sur les orientations du chantier de transformation digitale amorcé par le HCP depuis 2019, les travaux de conception et de réalisation de la CEE se sont appuyés sur des technologies modernes à travers l’utilisation d’un Système d’information géographique (SIG) mobile hébergé sur des tablettes connectées à internet et équipées d’un Système de positionnement mondial (GPS) et d’un fond d’image satellite récent et de haute définition.