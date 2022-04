Pedro Sánchez en visite officielle au Maroc ce jeudi

Les relations entre le Maroc et l’Espagne sont au beau fixe. Preuve en est la visite que compte effectuer ce jeudi (7 avril 2022) le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, à Rabat, selon un communiqué du Cabinet Royal rendu public mardi 5 avril, et ce pour sceller la réconciliation entre les deux pays après une crise diplomatique qui aura duré presque une année. « La nouvelle étape » dans les relations entre Rabat et Madrid « se cristallisera ce jeudi lors de la visite à Rabat du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Juan Manuel Albares ». C’est ce qu’a annoncé ce mardi le quotidien espagnol El Correo sur son portail. Jeudi dernier (30 mars 2022), S.M le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec Pedro Sánchez et lui a adressé une invitation pour effectuer une visite au Maroc, « dans les très prochains jours », selon un communiqué du Cabinet Royal. Citant des « sources fiables », El Correo a souligné que le chef de l'exécutif dînera avec le Souverain à la rupture du jeûne selon les traditions marocaines pendant ce mois sacré, tout en soulignant que l’invitation Royale « constitue un geste d'amitié » envers l’Espagne. Par ailleurs, le ministre de la Présidence, des Relations avec les Cortes générales (Parlement espagnol) et de la Mémoire démocratique, Félix Bolaños, a assuré que les résultats de la nouvelle relation que l'Espagne établira avec le Maroc pour « mettre définitivement un terme à la pire crise diplomatique depuis des décennies » seront atteints après la visite officielle que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, effectuera à Rabat pour rencontrer le Souverain marocain. « C’est une visite très importante pour le président du gouvernement et cette nouvelle relation que nous voulons établir (avec Rabat) commencera à porter ses fruits », a indiqué M. Bolaños dans une interview au journal "La Verdad" (la vérité), rapportée par l’agence espagnole Europa Press. Il y a lieu de rappeler que l’Espagne a opéré un changement historique dans l’affaire du Sahara marocain, lequel est contenu dans le message adressé à S.M le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Dans ledit message, Madrid « reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ». A ce titre, l’Espagne « considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend ». Le 30 mars dernier, Pedro Sánchez a défendu, devant le Congrès des députés, la nouvelle position espagnole sur la question du Sahara marocain en affirmant que «l’Espagne a pris cette décision (l’appui au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le conflit du Sahara) avec la pleine volonté de faire un pas en avant» vers le règlement de ce différend. «La décision que nous avons prise sur le Sahara est un pas supplémentaire sur le chemin qui a commencé il y a 14 ans lorsque le gouvernement espagnol a accueilli l’autonomie présentée par le Maroc comme une contribution précieuse à la résolution d’un conflit bloqué depuis plus de quatre décennies », a-t-il mis en avant, tout en affirmant que les rapports avec le Maroc, un «voisin et un partenaire stratégique», constituent une «affaire d’Etat qui requiert une politique d’Etat ». Pedro Sánchez a également exprimé la volonté de l'Espagne d'établir avec le Maroc « des relations qui correspondent à deux pays voisins ayant une importance stratégique dans les domaines du contrôle migratoire, des relations économiques et commerciales et de la lutte contre le terrorisme». Et d’ajouter : «Nous avons emprunté la voie de la realpolitik pour répondre aux défis de l'Etat, notamment en matière de stabilité, de prospérité et de sécurité ».