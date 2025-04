Participation marocaine à Berlin à la Journée Avenir de la PME de la BVMW

La Journée Avenir de la PME (Petites et moyennes entreprises) s’est ouverte mercredi à Berlin, à l’initiative de la Fédération allemande de la PME (BVMW), avec la participation du Maroc, représenté par une délégation d’institutionnels économiques.



Cette délégation regroupe des représentants de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).



Le Maroc dispose d’un stand à cet événement, sous la bannière de promotion de l’investissement et de l’export “Morocco Now”, où la délégation marocaine présente aux PME allemandes les opportunités d’investissement dans le Royaume, ainsi que les atouts de la nouvelle Charte de l’investissement.



Plusieurs centaines de participants prennent part à cette journée phare dédiée à la promotion des PME en Allemagne et en Europe, représentant les milieux politiques, économiques et industriels allemands, avec une forte présence d’acteurs engagés dans l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, rapporter la MAP.



Dans une déclaration à la MAP, Nahla Benslama, cheffe du département Énergie & Infrastructures à l’AMDIE, a souligné que la participation du Maroc vise à renforcer les relations économiques maroco-allemandes, à promouvoir l’offre nationale, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et à attirer les PME allemandes.



Badr Ikken, représentant du Conseil d’affaires Maroc-Allemagne au sein de la CGEM, a, quant à lui, insisté sur l’importance de la participation marocaine, dont l’objectif est de consolider le partenariat industriel entre les deux pays, en particulier dans le secteur stratégique de l’énergie.



Engagé dans le développement de l’hydrogène vert, le Maroc attire déjà plusieurs consortiums allemands autour de projets destinés à l’export. Cette filière émergente ouvre des perspectives de coopération sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du solaire au transport de l’énergie, et pourrait générer des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dirhams, dont une part importante en production locale, a-t-il expliqué.



En plus de l’hydrogène vert, poursuit M. Ikken, la CGEM met en avant l’ensemble des opportunités qu’offre le Maroc en matière d’investissement, portées par la Charte nationale de l’investissement, la stabilité du pays et la montée en puissance de ses entreprises.



L’objectif est de favoriser le co-développement avec les partenaires allemands, en misant également sur des secteurs émergents tels que la digitalisation industrielle et l’intelligence artificielle, a-t-il précisé.



Tout au long de la journée, les participants aborderont les enjeux liés aux chaînes d’approvisionnement, à la conjoncture économique européenne dans un contexte géopolitique tendu, ainsi qu'aux relations avec le continent africain.



La BVMW, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, représente les intérêts des PME issues de divers secteurs d’activité. Elle regroupe 32 associations professionnelles, notamment industrielles, rassemblant plus de 900.000 PME à travers l’Allemagne. Son action vise à renforcer leur compétitivité et à garantir leur pérennité. La fédération est présente via plus de 300 bureaux en Allemagne et 80 à l’étranger, dont un au Maroc.