Participation du Maroc aux travaux du Parlement panafricain

Une délégation d’afro-députés marocains se trouve actuellement en Afrique du Sud pour prendre part à la deuxième session de la cinquième législature du Parlement panafricain (PAP), basé à Midrand, près de Johannesburg.

Cette session, qui se tient du 6 au 17 mai, a été précédée par une réunion du bureau de l’institution législative de l’Union africaine (UA).

Plusieurs points sont à l’ordre du jour de ces assises, présidées par Roger Nkodo Dang, président du PAP, se rapportant essentiellement au thème général de la recherche de solutions aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes sur le continent africain.

Une session spéciale se tiendra le 13 mai, avec la participation d’invités spéciaux dont le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, du secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP), Martin Chungong, et de l’adjoint au haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Volker Türk.

Cette session du PAP devra également examiner d’autres questions dont le rapport d’activités, le plan d’action du Parlement pour la période 2018-2023, l’exécution du budget du PAP pour l’année dernière et celui de 2020.

D’autres sujets, dont l’action du Conseil de paix et de sécurité de l’UA et le développement industriel dans le continent, seront également examinés au cours de ces travaux qui reviennent au siège du PAP à Midrand, après la première session de l’actuelle législature qui s’est tenue en octobre dernier à Kigali, Rwanda.

Le Maroc est représenté par cinq députés au sein du PAP.