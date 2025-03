Participation du Maroc au Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents : Une session extraordinaire pour discuter des développements en Palestine

Le Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des délégués permanents a tenu, mercredi au Caire, une session extraordinaire pour discuter des développements en Palestine, avec la participation du Maroc.



Le Royaume a été représenté à cette session, convoquée à la demande de la Palestine, par l'ambassadeur de Sa Majesté au Caire et représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.



Dans sa résolution adoptée à l'issue de ses travaux, le Conseil a condamné fermement Israël pour avoir violé le cessez-le-feu et pris pour cible des civils palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Il a averti que la poursuite de ces actes constitue une violation flagrante des droits de l'Homme et des lois célestes, et attise la colère des peuples à travers le monde.



En outre, le Conseil de la Ligue arabe a souligné le rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité. Cette session extraordinaire a également examiné un mémorandum présenté par la Palestine sur l’action arabe et internationale face à la reprise de l’agression israélienne contre le peuple palestinien, ainsi que les répercussions des décisions des autorités israéliennes de couper l’électricité dans la bande de Gaza et d’empêcher l’acheminement de l’aide humanitaire, médicale et de secours.