Participation du Maroc au Congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle à Madrid

Le sixième Congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle a ouvert ses travaux, mercredi à Madrid, avec la participation du Maroc.



Le Royaume est représenté à cette rencontre d’envergure internationale par une délégation de la Cour constitutionnelle, conduite par son président, Mohammed Amine Benabdallah.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la présence du Maroc au sein des instances et fora internationaux, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué M. Benabdallah dans une déclaration à la MAP.



Ce congrès constitue une opportunité pour la délégation marocaine de tenir une série de réunions bilatérales avec les missions étrangères participant à cet événement, en vue de renforcer la coopération institutionnelle et l’échange d’expériences, a-t-il ajouté.

M. Benabdallah a, à cet égard, rappelé que le Maroc a été choisi pour représenter le continent africain lors de la prochaine réunion des Conseils constitutionnels francophones, prévue en 2027 dans le Royaume.



Lors de la séance d’ouverture, le ministre espagnol de la Présidence, de la Justice et des Relations avec le Parlement, Félix Bolaños García, a souligné que la consolidation de l’État de droit repose sur une pratique saine de la démocratie, mettant en exergue le rôle central des tribunaux constitutionnels dans la préservation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.



Il a relevé que ce congrès se veut une tribune majeure pour la promotion de la démocratie et des droits fondamentaux à l’échelle mondiale, appelant les institutions participantes à placer l’exercice effectif des droits individuels et collectifs au cœur de leur action.



Pour sa part, le président émérite de la Commission de Venise, Gianni Buquicchio, a estimé que cette rencontre représente une occasion privilégiée d’échanger sur le fonctionnement des juridictions constitutionnelles, notamment à travers le partage d’expériences et de bonnes pratiques.



Il a ajouté que la modernisation des méthodes de travail et l’adoption d’outils technologiques innovants figurent désormais parmi les priorités pour renforcer l’efficacité et la transparence des juridictions constitutionnelles.



Organisé par la Cour constitutionnelle d’Espagne sous le thème "Les droits de l’Homme des générations futures", le sixième Congrès mondial sur la justice constitutionnelle réunit des délégations représentant plus de 90 pays. L’événement se positionne comme une plateforme stratégique d’échanges sur les grands enjeux contemporains de la justice constitutionnelle.



Les travaux, qui se poursuivront sur deux jours, porteront sur des thématiques aussi essentielles que la préservation des ressources naturelles et de l’environnement, la sauvegarde du patrimoine culturel mondial, l’accès à la connaissance scientifique et technologique, ainsi que l’indépendance des Cours constitutionnelles.

