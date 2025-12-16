Projet de loi relatif à l’enseignement scolaire : Les appréhensions de l’OMEI


Libé
Mardi 16 Décembre 2025

Autres articles
Projet de loi relatif à l’enseignement scolaire : Les appréhensions de l’OMEI
Après examen du projet de loi n° 59.21 relatif à l’enseignement scolaire, approuvé par la Commission de l’éducation, de la culture et de la communication de la Chambre des représentants, l’Observatoire marocain de l’éducation inclusive (OMEI)  exprime sa préoccupation concernant les articles 12 et 16 du projet de loi. Ces articles pourraient compromettre l’effectivité du droit à l’éducation des personnes en situation de handicap, et l’OMEI  demande instamment leur modification :

- Article 12 : supprimer la mention «progressivement» pour promouvoir l’éducation inclusive. Le droit à une éducation inclusive et équitable est déjà reconnu comme un droit fondamental et un choix stratégique dans la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation, de  formation et de  recherche scientifique, et plus précisément son article 25. Huit ans après la promulgation de cette loi cadre, il est inacceptable de promouvoir un droit fondamental de manière progressive, ce qui génère des situations discriminatoires.

- Article 16 : ajouter  «l’enseignement  inclusif» comme composante intégrante de    l’organisation de l’enseignement scolaire, alors que 16 composantes sont  déjà prévues dans ledit article. Nous considérons que cette omission est  inacceptable, d'autant plus que la Vision stratégique 2015-2030 consacre son quatrième levier stratégique à garantir le droit des personnes en situation de handicap  d'accéder au système d'éducation et de formation, ainsi que l'article 25 de la loi-cadre n° 51.17 relative au système  d'éducation, de  formation et de  recherche scientifique, et la loi-cadre n° 97.13 relative à la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap, notamment ses articles 11, 12 et 13.

    En conséquence, l'Observatoire marocain de l'éducation inclusive demande  la modification des articles 12 et 16 afin de garantir les droits des personnes en situation de handicap, tels qu'ils sont consacrés dans  le préambule de la Constitution, qui bannit  toute discrimination fondée sur le handicap, via l'article 31, qui stipule le droit à une éducation accessible, moderne et de qualité, et l'article 34, qui engage   les  pouvoirs publics à élaborer des politiques publiques inclusives pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap. Cette demande vise également à  réaffirmer  l'engagement du Maroc quant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.


Lu 54 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS