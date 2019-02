Participation du Maroc au 7ème Sommet mondial des gouvernements

Les travaux de la 7ème édition du Sommet mondial des gouvernements se sont ouverts, dimanche à Dubaï, avec la participation de 4.000 responsables gouvernementaux et experts représentant 140 pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à ce Sommet par le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

Selon les organisateurs, cette édition sera axée sur l'avenir de la communauté humaine et se penchera sur sept orientations stratégiques futures, à savoir «La technologie et son impact sur les gouvernements», «La santé et la qualité de vie», «L'environnement et les changements climatiques», «Le commerce et la coopération internationale», «L'éducation et le marché du travail», «La communication entre les gouvernements et les peuples» et «L’avenir des individus, des communautés et des politiques».

Ce conclave mondial sera marqué par la tenue de plus de 200 sessions interactives, dont plusieurs réunions ouvertes et plus de 20 tables rondes portant sur divers thèmes dans le but de renforcer les efforts des gouvernements et des organisations internationales œuvrant en faveur de la communauté humaine.

Trois pays ont été désignés invités d’honneur de cette édition, en l’occurrence l’Estonie, championne d'Europe de la transformation numérique, le Rwanda, modèle africain en matière de stabilité et de développement, et le Costa Rica, leader latino-américain en termes de développement durable et de qualité de vie.

Au menu de ce sommet figure l’organisation de 16 forums thématiques, dont «Le dialogue mondial sur le bonheur et la qualité de la vie», «Le Forum mondial sur la gouvernance de l’intelligence industrielle», «Le Forum de la jeunesse arabe», «La tribune des politiques mondiales», «Le Forum du changement climatique», «Le Forum sur les objectifs de développement durable» et «Le quatrième Forum sur les finances publiques dans les pays arabes».

Il s’agit également du «Forum sur l'équilibre entre les sexes», «Le Forum mondial sur la santé», «Le Forum sur les services gouvernementaux», «Le Forum sur les compétences avancées», «Le Forum sur l'avenir de la communication», «Le Forum sur le leadership gouvernemental des femmes» et «Le Forum sur l'avenir de l'action humanitaire».

En marge de ce Sommet, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, a eu des entretiens avec le président de l'Agence des services publics et de l'innovation sociale d'Azerbaïdjan, Olvi Mehdiyev, centrés sur l'amélioration des services administratifs.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la coopération initiée avec l'Agence azerbaïdjanaise après la visite qu'a effectuée Mohamed Benabdelkader en octobre dernier à Bakou.

L'entrevue entre les deux responsables a porté sur les différents aspects liés à l'élaboration d'un projet de guichet unique des services administratifs au Maroc ainsi qu'à l'application de cette expérience au niveau d'une région du Royaume avant de la généraliser sur tout le territoire national et ce, dans le cadre d'une coordination entre les services de l'administration centrale et les conseils régionaux.