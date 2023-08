Paiement sur chèques : 559.918 incidents déclarés l’année dernière

La Centrale des incidents de paiement sur chèques a enregistré 559.918 incidents déclarés en 2022, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Ces incidents déclarés portent sur un montant total de 17,2 milliards de dirhams (MMDH), précise la Banque centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2022.



En parallèle, le nombre des régularisations a accusé un repli de 6%, passant de 192.894 à 181.156 cas, tandis que leur montant a baissé de 2,8% pour s'établir à 4,5 MMDH, fait savoir la même source.



Pour leur part, les impayés sur les lettres de change normalisées (LCN) se sont accrus de 13% pour totaliser 590.953 impayés, alors que les régularisations sont demeurées quasiment stables à 26.732, rapporte la MAP.



Le nombre de contrats de crédit actifs recensés dans les registres des "crédits bureaux" a progressé de 0,7% à 5,9 millions, alloués à près de 3,3 millions de personnes majoritairement des personnes physiques.



Pour ce qui est de l'utilisation des services offerts par la centrale de crédits, le nombre de consultations des rapports de solvabilité effectuées par les usagers a totalisé 2,8 millions.

Par ailleurs, les services mis en place par les "crédits bureaux" ont assuré le traitement de plus de 5.300 réclamations émanant aussi bien des clients que des établissements de crédit.



Le service de centralisation des chèques irréguliers, mis en exploitation en 2021, a couvert 14 millions de RIB ayant enregistré des irrégularités, dont 12,3 millions émanant de comptes clôturés, 1,8 million de ceux frappés par une interdiction bancaire ou judiciaire, 338.000 comptes frappés d’indisponibilité et 303.000 ayant fait l'objet d'une opposition.

Les consultations réalisées par les usagers de ce service ont permis de relever que sur chaque centaine de chèques vérifiés, 7 sont frappés d'irrégularités.