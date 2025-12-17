Le Conseil supérieur des oulémas distingué à Abou Dhabi

Le Conseil supérieur des oulémas s'est vu attribuer, lundi à Abou Dhabi, le "Prix mondial des Emirats pour les études de la fatwa et de l’Ijtihad", dans la Catégorie "Institutions" et ce, lors de la séance inaugurale du 3ème Congrès mondial du Conseil des Émirats Arabes Unis pour la fatwa.



Cette distinction a été remise au ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, en reconnaissance des efforts institutionnels déployés par le Conseil supérieur des oulémas en faveur du développement de la société et du renforcement de sa cohésion.



La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du ministre émirati de la Tolérance et de la Coexistence, Cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, du président du Conseil des Emirats Arabes Unis pour la fatwa, Cheikh Abdallah Bin Bayyah, ainsi que d’un parterre de personnalités académiques et intellectuelles venues de divers horizons.



Selon les organisateurs, cette distinction consacre le rôle éminent du Conseil supérieur des oulémas, placé sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, en tant qu’institution centrale et référence suprême en matière d’Ijtihad religieux, de préservation de la référence religieuse nationale et de sauvegarde des constantes du Royaume.



Le Conseil supérieur des oulémas s’illustre également par son action soutenue en faveur de la diffusion des valeurs de modération, de juste milieu et de tolérance, a tenu à préciser la même source.



A rappeler que le "Prix mondial des Emirats pour les études de la fatwa et de l’Ijtihad" a été institué lors du 2ème Congrès mondial du Conseil des Emirats Arabes Unis pour la fatwa, tenu à Abou Dhabi les 7 et 8 novembre 2023.



Placée sous le thème "La famille dans le contexte de la jurisprudence de la réalité : identité nationale et société homogène", cette rencontre internationale vise à formuler des initiatives qualitatives et des projets structurants destinés à préserver la famille, à garantir sa stabilité et à renforcer le rôle des institutions familiales et de la fatwa, à travers l’élaboration de stratégies adaptées aux réalités contemporaines.



Le programme de cette conférence, organisée sur deux jours, comprend plusieurs sessions spécialisées consacrées aux questions liées à la famille dans le contexte contemporain, aux mécanismes d’intégration de la jurisprudence de la réalité dans la fatwa familiale, ainsi qu’aux moyens de consolider la stabilité et la cohésion familiales, à la lumière des évolutions scientifiques, numériques et technologiques, notamment celles liées à l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur des modèles et des expériences internationales.