Artisanat : La caravane du Professionnel en escale à Fès


Libé
Mercredi 17 Décembre 2025

Artisanat : La caravane du Professionnel en escale à Fès
Autres articles
La caravane du Professionnel, une initiative du secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire visant à faire connaître les chantiers lancés pour développer l'artisanat, fera escale jeudi prochain à Fès.

Cette action intervient dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de partenariat conclues avec plusieurs acteurs du secteur et en application de la convention-cadre relative au contrat-programme, selon la direction régionale de l’artisanat Fès-Meknès.

L’étape de Fès verra l’organisation de rencontres de communication et de sensibilisation au profit des acteurs locaux, en vue de les informer des grands chantiers mis en œuvre par le département de tutelle, en coordination étroite avec la Chambre régionale de l’artisanat et ses partenaires institutionnels.

L’accent sera mis, entre autres, sur le chantier de la carte professionnelle de l’artisan, l’accompagnement et l’appui interinstitutionnels, la digitalisation de la Chambre de l’artisanat pour une meilleure gouvernance et sur la modernisation des instances chargées du secteur au niveau de la région.

La caravane mettre aussi en lumière les programmes d’appui de la fondation de la Maison de l’artisan en matière de commercialisation et de valorisation des produits de l’artisanat, ainsi que le chantier du registre national de l’artisan, inscrit dans le cadre de la loi 50/17 régissant le secteur.

Selon les organisateurs, cette initiative sera une étape régionale majeure dans la communication avec les professionnels pour présenter les nouveautés des programmes nationaux visant à développer l’artisanat et les grandes réformes que connaît la région, notamment la réorganisation, l’accompagnement des artisans et l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Elle sera également l’occasion de lancer un dialogue élargi sur les perspectives de développement de l’artisanat, en ce sens qu’elle rassemblera les différents acteurs du secteur, dont les organisations professionnelles, les institutions publiques et les partenaires stratégiques.

Des recommandations seront ainsi formulées à l’issue de cette manifestation pour contribuer au renforcement de la bonne gouvernance du secteur, la mise à niveau de ses structures organisationnelles et la consolidation de son attractivité économique.


Lu 119 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS