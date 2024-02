Oujda : L’IPC en baisse de 0,4% au mois de décembre 2023

L’indice des prix à la consommation (IPC) de la ville d’Oujda a connu, au cours du mois de décembre 2023, une baisse de 0,4% par rapport au mois précédent.



Cette variation est le résultat de la baisse de 1% de l’indice des prix des produits alimentaires et de la hausse de l’indice des prix à la consommation des produits non alimentaires de 0,2%, indique un rapport de la Direction régionale de l’Oriental du Haut-commissariat au plan (HCP).



Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2222, concernent principalement les «Légumes» avec 7,8%, les «Fruits» avec 7,2%, ajoute la même source, notant en revanche que les prix ont augmenté de 2,8% pour les «Huiles et graisses», de 2,3% pour les «Poissons et fruits de mer», de 1,5 % pour les «Viandes», de 0,2% pour le «Lait, fromage et œufs» et de 0,1% pour le «Café, thé et cacao», rapporte la MAP.



Pour les produits non alimentaires, les prix des «Carburants» ont baissé de 2,5%, souligne le rapport.

Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2023, une augmentation de 7% par rapport à l’année 2022, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 14,3% et de celui des produits non alimentaires de 1,6%.



La hausse des prix des produits alimentaires est due à l’augmentation des prix des «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » de 14,7% et des prix des «Boissons alcoolisées et tabac » de 5,3%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,1% pour les «Communications» à une hausse de 8,9% pour l’«Enseignement».



Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 3,4% au cours du mois décembre 2023, conséquence de la hausse de l’indice des prix des produits alimentaires de 7% et de l’indice des prix des produits non alimentaires de 0,6%.