Opérations de contrôle de la qualité et des prix à la halle aux poissons du port de Safi

La Commission provinciale mixte en charge du contrôle de la qualité et des prix des denrées alimentaires, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, a effectué, samedi, une visite de contrôle à la halle aux poissons relevant du port de Safi, l’occasion de s'arrêter sur les conditions de vente et les tarifs des produits de la mer hautement prisés durant le mois sacré de Ramadan.



Lors de cette tournée, les membres de ladite Commission ont pu examiner de près l'état d'approvisionnement du marché en produits halieutiques, avec un focus sur la situation des chaînes de distribution, le respect des prix et de la qualité de ces produits, leur offre en abondance, ainsi que sur les conditions d'hygiène et de leur transport et conservation, rapporte la MAP.



Ce contrôle rigoureux et strict s'inscrit dans le cadre des efforts menés par les autorités publiques et les services en charge du secteur halieutique afin de veiller, en permanence, sur la qualité des poissons mis à la vente, leur offre abondante sur le marché et leur préservation dans le cadre du respect méticuleux des conditions de salubrité et d'hygiène.



L'objectif ultime est de défendre le pouvoir d'achat des ménages, d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs, mais aussi de lutter contre tous les agissements illicites de nature à engendrer une hausse injustifiée des prix, mais aussi contre les différentes formes de fraude, de spéculation, de monopole ou de stockage clandestin des produits de la mer.



Au micro de M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Dalila Guerraoui, chef de la Division des affaires économiques et de la coordination (DAEC) à la province de Safi, a rappelé que cette visite de contrôle de la qualité et des prix à la halle aux poissons au port de Safi, s'insère dans le sillage des tournées effectuées par la Commission provinciale mixte de contrôle, afin de maîtriser le marché et assurer le suivi de son approvisionnement normal et régulier, avec un accent mis sur les prix pratiqués et la qualité des produits proposés à la vente.



"Nous avons visité le marché de gros de poisson qui a connu une effervescence remarquable durant le mois sacré de Ramadan. Certes, aujourd'hui les conditions climatiques ont été peu favorables, mais la ville de Safi demeure leader en ce qui concerne les produits de la mer en termes de qualité et ce, aussi bien localement qu'aux niveaux national et international", a-t-elle enchaîné.



Et de poursuivre que la tournée de la Commission provinciale mixte de contrôle dans la halle aux poissons du port de Safi se fixe également pour objectif de couper court à toutes les pratiques illicites qui ne cadrent nullement avec les règles et principes de la concurrence loyale.



Mme Guerraoui n'a pas manqué également de louer les efforts soutenus menés par l'ensemble des intervenants ainsi que par les services en charge du secteur de la pêche, en coordination avec les gens de la mer (mareyeurs, armateurs...), ce qui permet, a-t-elle dit, de disposer désormais d'une véritable traçabilité des produits halieutiques.



Dans une déclaration similaire, El Fakhchi Abdellah, mareyeur au port de Safi, a mis l'accent, quant à lui, sur la hausse exceptionnelle des prix du poisson durant le mois sacré de Ramadan, et ce en raison de la forte demande sur cette denrée ou encore à cause des conditions climatiques peu clémentes, faisant savoir qu'une fois les conditions climatiques améliorées, il y a lieu d'enregistrer une offre abondante et par là, un retour à la normale des prix du poisson.



Eroubaii Hassan, armateur au port de Safi, a mis en avant, de son côté, la qualité du poisson au niveau de Safi, notant qu'en raison de la forte demande concernant les produits de la mer durant ce mois béni, les prix dépendent largement de la loi de l'offre et de la demande.



Après voir pointé du doigt les conditions climatiques et leur impact direct sur l'offre et les prix du poisson, il a indiqué que les produits halieutiques sont disponibles en abondance au niveau du marché de Safi, avec des prix raisonnables et appropriés.