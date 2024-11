Omar Zniber préside à Genève un débat de l'Organisation internationale des employeurs sur les entreprises et les droits de l’Homme

Le président du Conseil des droits de l’Homme, Omar Zniber, a présidé, mardi au siège de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève, un débat sur l’entreprise et les droits de l’Homme, organisé par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), dans le cadre du 13ème Forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’Homme (25-27 novembre).



Invité de Business caucus annuel de l’OIE, qui regroupe les plus grandes entreprises multinationales mondiales, M. Zniber a souligné l'importance des entreprises et des gouvernements dans la promotion des droits de l'Homme, surtout dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, d'incertitudes économiques mondiales et de diverses crises.



M. Zniber, également ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Office de l’ONU à Genève, a rappelé les Principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'Homme. Adoptés en juin 2011, ces principes, qui définissent les obligations des Etats et la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'Homme, reposent sur trois piliers : protéger, respecter et remédier. Les entreprises multinationales jouent un rôle crucial dans le développement économique et la stabilité politique, a-t-il relevé, soulignant qu’elles doivent respecter les droits de l'Homme et contribuer à la bonne gouvernance.



Il a, par ailleurs, rappelé les mesures concrètes prises par le Conseil des droits de l'Homme pour mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies, notamment à travers la création d'un groupe de travail intergouvernemental sur les entreprises transnationales et les droits de l'Homme, ainsi que l'organisation de dialogues de haut niveau sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle.



Le président du Conseil des droits de l’Homme a, par ailleurs, souligné le rôle majeur dévolu à l'OIE (à l'ère de la numérisation) afin de promouvoir, diffuser et mettre en œuvre les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme, appelant à développer une stratégie concertée pour un nouveau contrat social à même de réaliser la justice sociale comme fondement d'une paix durable, d'une prospérité partagée, de l'égalité des chances et d'une transition juste.



A une époque où les changements s'accélèrent, un partenariat public-privé est nécessaire pour prévenir et traiter le risque d'impact négatif sur les droits de l'Homme lié aux activités des entreprises, et fournir le cadre internationalement accepté pour améliorer les normes et les pratiques à cet égard, a-t-il conclu.



Basée à Genève, l’OIE constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé, avec plus de 150 organisations d'employeurs affiliées et regroupant 50 millions d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans 144 pays. Elle est la seule représentante de l’entreprise au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT), également basée à Genève.



Le Forum des Nations unies est le plus grand rassemblement annuel au monde sur les entreprises et les droits de l'Homme, avec plus de 2.000 participants issus de gouvernements, d'entreprises, de groupes communautaires et de la société civile, de cabinets d'avocats, d'organisations d'investisseurs, d'organes des Nations unies, d'institutions nationales de défense des droits de l'Homme, de syndicats, d'universités et de médias. Il a été créé en 2011 par le Conseil des droits de l'Homme pour servir de plateforme mondiale aux parties prenantes afin de discuter des tendances et des défis liés à la mise en œuvre des Principes directeurs et de promouvoir le dialogue et la coopération sur les questions liées aux entreprises et aux droits de l'Homme.