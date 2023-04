OPCVM: Repli de l'actif net sous gestion à 488,74 MMDH à fin mars

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à 488,74 MMDH à fin mars 2023, en baisse de près de 5% par rapport à fin février, selon l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM).



Cette baisse est expliquée par la décollecte nette de plus de 22 MMDH, principalement au niveau des OPCVM monétaires, explique l'ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d'information.



En détail, les OPCVM OCT (obligations court terme) ont enregistré la plus haute performance mensuelle avec +0,32%, tandis que les OPCVM actions ont enregistré la plus basse performance avec -3,79%.



Les OPCVM monétaires ont eu la plus haute performance annuelle avec 0,66% et les OPCVM diversifiés la plus basse avec -4,78%. A fin mars 2023, le nombre d'OPCVM en activité est passé à 562, contre 561 à fin février 2023, avec la création de AFG T-BOND FUND, OPCVM OMLT géré par AFG ASSET MANAGEMENT.