ONEE: L’eau traitée et distribuée à Zaouiat Cheikh est potable et répond aux normes de qualité

L’eau traitée et distribuée au niveau de la ville de Zaouiat Cheikh est potable et répond aux normes de qualité en vigueur au niveau national, a souligné l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).



Dans une mise au point suite aux informations relayées par certains sites électroniques au sujet de la qualité de l'eau potable à Zaouiat Cheikh (province de Béni Mellal), la direction régionale de l'Office -branche eau- rapporte que "la ville de Zaouiat Cheikh est approvisionnée en eau potable à partir de deux sources d'eau, à savoir la source Bouguendaz, dont l'eau est soumise à un processus de stérilisation et l'eau de la source Ouar Al Nafaa qui est soumise à un traitement à partir d’une station de filtration à sable et de stérilisation".



La même source rappelle qu’en raison des pluies orageuses survenues en montagne, l'eau brute de la source Ouar Al Nafaa est parfois exposée à une augmentation du taux des matières en suspension, chose qui s'est produite le 17/06/2024 à 23H00, où il a été procédé à l'arrêt immédiat du pompage d'eau brute vers la station de traitement, rapporte la MAP.



Après vérification de la qualité de cet eau et la viabilité de son traitement par le laboratoire de l’Office, il a été procédé à la reprise de l’opération de pompage vers la station de traitement le 18/06/2024 à 8 heures du matin, a précisé l'Office, rappelant qu'aucune perturbation n'a été enregistrée dans l'approvisionnement des habitants de la ville de Zaouiat Cheikh en eau potable, en particulier au cours de la période de l'Aïd al-Adha qui connaît une forte consommation d’eau.



L'ONEE rappelle avoir renforcé, à travers ses laboratoires, la fréquence du contrôle physico-chimique et bactériologique de l'eau produite et distribuée, expliquant que suite aux résultats du contrôle de la qualité d’eau effectué par l'Office et les services du ministère de la Santé et de la Protection sociale, il a été constaté que l’eau est potable et répond aux normes de qualité en vigueur au niveau national et est conforme aux normes nationales relatives à la qualité d'eau à usage alimentaire, qui émanent des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.



Ainsi et sur la base des résultats des analyses de laboratoire, il a été confirmé que l'eau traitée et distribuée au niveau de la ville de Zaouiat Cheikh est potable et ne présente aucun risque pour la santé du consommateur.