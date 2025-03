OCP Nutricrops : Un investissement stratégique pour accroître la capacité de production d'engrais de 9 MT d'ici 2028

OCP Nutricrops, filiale du Groupe OCP et leader sur le marché des engrais phosphatés, a annoncé, mercredi, un investissement stratégique pour accroître sa capacité de production d'engrais de 9 millions de tonnes (MT) d'ici 2028, avec la création de deux nouveaux axes miniers et industriels, Mzinda et Meskala.



"Ces infrastructures, alliant technologies de pointe et durabilité, permettront d'augmenter progressivement la capacité de production d'engrais de 9 millions de tonnes d'ici 2028 (notamment TSP et TSP+), dont 4,5 millions de tonnes dès 2026. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme SP2M qui vise à augmenter significativement les capacités de production du Groupe tout en renforçant sa compétitivité et son engagement en faveur de la neutralité carbone à horizon 2040", indique OCP Nutricrops dans un communiqué.

Les pôles Mzinda et Meskala incarnent une nouvelle génération de sites industriels, combinant les technologies avancées de l'industrie 5.0, l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus de production, rapporte la MAP.



Conçus pour fonctionner exclusivement grâce aux énergies renouvelables (solaire et éolien), et exploitant des eaux non conventionnelles via le dessalement et le traitement des eaux usées (STEP), ces complexes illustrent l'engagement de OCP Nutricrops en faveur d'une production durable et efficiente. Leur conception modulaire et évolutive leur permet de s'adapter aux fluctuations du marché et d'optimiser en continu la chaîne de valeur, garantissant ainsi une offre flexible et adaptée aux besoins des agriculteurs du monde entier.



Ces deux futurs pôles se distinguent par leur conception visant à répondre à la demande mondiale croissante en engrais durables. Ils symbolisent la vision de OCP Nutricrops et son ambition de renforcer son leadership et son rôle de pionnier industriel dans la production d'engrais customisés, notamment le TSP et le TSP+, tout en intégrant des principes de durabilité et d'efficacité opérationnelle à chaque étape de la chaîne de valeur.



Grâce à une expertise opérationnelle et technologique de pointe, ces complexes ouvrent également de nouvelles perspectives de développement dans les domaines minier, chimique, industriel et logistique, mais aussi dans les énergies renouvelables, un axe central de la transition énergétique du Groupe OCP.



Le programme stratégique SP2M s'impose comme un pilier de croissance et d'innovation, illustrant l'engagement de OCP Nutricrops à relever les défis agricoles mondiaux grâce à des solutions performantes et durables.



"Ces nouveaux actifs industriels deviendront une référence mondiale dans le secteur des engrais customisés et reflèteront notre engagement à relever les défis agricoles mondiaux tout en offrant à nos partenaires des opportunités de croissance durable", a souligné Youssef El Bari, CEO de OCP Nutricrops, cité dans le communiqué.



Au-delà de leur dimension industrielle, ces nouveaux pôles participent à la structuration d'un écosystème économique régional intégré, à fort impact pour les communautés locales.



En collaboration avec des partenaires tels que l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), INNOVX et JESA, le programme SP2M favorise la dynamisation d'un nouvel écosystème industriel local à travers des partenariats nationaux et internationaux, dans des secteurs diversifiés comme les énergies vertes, l'économie circulaire et l'industrie 5.0, ainsi que la création d'un impact socio-économique concret en soutenant le développement des compétences des populations locales et la promotion de pratiques durables pour renforcer la résilience des tissus socioéconomiques au niveau des territoires.



"Avec un impact économique et social significatif, les projets Mzinda et Meskala incarnent la vision ambitieuse du programme SP2M et de OCP Nutricrops : transformer ces régions en hubs de compétitivité mondiale tout en créant des opportunités durables pour les communautés locales. Cette ambition est ancrée dans l'ADN de ces projets et intégrée dès la phase de construction des complexes minier et industriel", a expliqué Abdelghani Filali, Managing Director de SP2M.



OCP Nutricrops est une filiale du Groupe OCP dédiée au développement de solutions de nutrition des sols et des plantes pour répondre aux défis mondiaux de la production alimentaire et de la durabilité. Elle propose aux agriculteurs une large gamme de solutions de santé des sols et de nutrition des plantes à base de phosphate, de haute qualité, customisées et produites de manière durable.



OCP Nutricrops encourage également l'adoption de pratiques agronomiques avancées, en collaborant avec des agronomes et experts internationaux. Elle aide les agriculteurs à accéder à des produits efficaces et durables, adaptés aux besoins spécifiques de leurs sols, quels que soient leurs cultures et l'endroit où ils se trouvent dans le monde.