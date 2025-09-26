New Delhi : Examen des moyens de renforcer la coopération économique entre le Maroc et l'Inde

Les moyens et les perspectives de renforcement de la coopération économique entre le Maroc et l'Inde ont été au centre d'une réunion, mercredi à New Delhi, entre le secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et le ministre d'Etat indien aux Affaires extérieures, à l’Environnement, aux Forêts et au Changement climatique, Kirti Vardhan Singh.



Lors de cette rencontre, tenue en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki, les deux responsables ont salué la solidité des liens d’amitié et de coopération unissant Rabat et New Delhi, mettant en avant la dynamique croissante qui marque leur partenariat stratégique.



A cette occasion, M. Hejira a souligné que sa visite en Inde, à la tête d’une délégation de haut niveau regroupant des représentants du secteur privé marocain et de plusieurs fédérations industrielles, illustre la volonté ferme du Royaume, conformément aux Hautes Orientations Royales, de diversifier et de consolider ses partenariats économiques, en particulier avec la République de l'Inde.



Il a précisé que cette mission économique, qui mobilise des opérateurs issus de secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l’agriculture, la chimie et la pétrochimie, le transport, la logistique et l’industrie pharmaceutique, vise à identifier de nouvelles opportunités d’affaires, à développer des synergies industrielles et à ouvrir des perspectives accrues d’investissement croisé, rapporte la MAP.



Le responsable marocain a rappelé que le volume des échanges commerciaux bilatéraux avoisine actuellement 3 milliards de dollars, insistant sur l'importance d'augmenter ce chiffre afin de développer un partenariat plus équilibré et plus diversifié, à même de refléter le potentiel économique des deux pays et la complémentarité de leurs marchés.



M. Hejira a également mis en exergue l’importance stratégique de l’ouverture de l’usine TATA Advanced Systems à Berrechid, première unité industrielle indienne de défense hors de l’Inde, soulignant qu’il s’agit d’un jalon majeur qui consacre la confiance mutuelle et une traduction concrète de l’excellence du partenariat stratégique maroco-indien.



Dans la même perspective, il a indiqué que le Forum d’affaires maroco-indien, prévu début 2026 à Casablanca, offrira une plateforme de choix pour stimuler les investissements, renforcer les exportations marocaines vers le marché indien, diversifier les champs de coopération et rapprocher les communautés d’affaires des deux parties.



Pour sa part, M. Vardhan Singh s’est félicité de l’excellence des relations bilatérales, rappelant que la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Inde en 2015 avait donné une impulsion décisive au partenariat entre les deux pays.



Il a, à cet égard, souligné la portée de l’implantation de l’usine TATA au Maroc, la qualifiant d'étape majeure dans le renforcement des liens économiques et industriels.

Le ministre indien a, par ailleurs, réaffirmé la volonté des deux parties de redoubler d’efforts afin de consolider leur partenariat et d’explorer de nouvelles pistes de coopération dans des secteurs d’intérêt stratégique.