Maghreb Oxygène : un résultat net consolidé de 15,4 MDH en 2025

Maghreb Oxygène a réalisé un résultat net consolidé de 15,4 millions de dirhams (MDH) en 2025, contre 12,4 MDH enregistrés une année auparavant.



Pour sa part, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 330,4 MDH, en croissance par rapport aux 311,4 MDH réalisés en 2024, indique la société dans un communiqué.



Le résultat opérationnel consolidé a, quant à lui, progressé en 2025 à 12,5 MDH, contre 8,1 MDH au terme de l’exercice précédent, ajoute la même source.



Côté perspectives, la société compte maintenir ses efforts, axés sur la croissance continue de ses indicateurs opérationnels et financiers, note le communiqué.