LabelVie réalise un résultat net de 594 MDH en 2025

Le résultat net de LabelVie s'est élevé à 594 millions de dirhams (MDH) au titre de l'année 2025, en hausse de 6,2% comparativement à l’année précédente.



Le chiffre d’affaires a, quant à lui, affiché une progression de 12,9% à 18,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, contre 16,4 MMDH en 2024, indique le groupe dans un communiqué.



Pour sa part, l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization/Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du groupe a atteint 1,557 MMDH, en hausse de 10,3% sur l’année, soit 9,5% des ventes, portée par la bonne maîtrise des marges et des charges, fait savoir la même source.



En effet, les ventes de grande distribution ont progressé de 13,7% en 2025 pour atteindre 15,872 MMDH, portées par la hausse de 3,5% des ventes à périmètre constant, et l’ouverture de 141 nouveaux magasins en 2025 comparé à 91 en 2024.



S'agissant des investissements, ils ont atteint 1,206 MMDH en 2025 en hausse par rapport à 2024 traduisant l’accélération du rythme des ouvertures de magasins.



Dans ce contexte, l’endettement net s'est établi à 4,606 MMDH à fin décembre 2025, en hausse de 633 MDH sur un an. Le taux d’endettement net est passé de 53,1% en 2024 à 54,8%, compte tenu du remboursement de la titrisation et du report de sa reconduction en 2026.



En 2026, le groupe LabelVie compte poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique 2024-2028, avec notamment une expansion renforcée, souligne le communiqué.