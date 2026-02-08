Augmenter la taille du texte
Attijariwafa Bank, BMCE Capital et BCP en tête des banques intermédiaires en valeurs du Trésor en 2025

Mardi 10 Février 2026

Attijariwafa Bank, BMCE Capital et la Banque Centrale Populaire (BCP) occupent les trois premières places dans le classement annuel des banques intermédiaires en valeurs du Trésor (IVT) les plus actives sur le marché des bons du Trésor au titre de l'année 2025, a annoncé, récemment, le ministère de l’Economie et des Finances.

Conformément aux dispositions des conventions conclues entre la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) et les banques IVT, cette direction procède à la publication du classement annuel des trois banques IVT les plus actives sur le marché des valeurs du Trésor, indique le ministère sur son site web.

En effet, l’établissement de ce classement repose sur une analyse des performances des banques IVT, explique la même source.

Dans le détail, l'évaluation porte sur la qualité d’animation des marchés primaire et secondaire des bons du Trésor, la participation aux opérations de gestion active de la dette intérieure ainsi que le respect des engagements de cotation électronique des bons du Trésor.

Cette évaluation intègre également la qualité du conseil fourni et la pertinence des informations communiquées à la Direction.

Tags : Attijariwafa Bank, banques intermédiaires, BCP, BMCE Capital, valeurs du Trésor en 2025

