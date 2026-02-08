Le lancement du marché à terme prévu le 06 avril 2026

Le lancement du marché à terme au Maroc est prévu le 06 avril 2026, a annoncé, lundi à Casablanca, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah.



"Le marché à terme, qui sera lancé le 06 avril prochain, marquera une étape structurante pour notre place financière", a dit Mme Fettah lors d’une conférence initiée par l’Association professionnelle des sociétés de Bourse (APSB) sous le thème "Le marché boursier marocain à l’aube d’une nouvelle ère : quels défis et quelles attentes ?".



Il offrira ainsi aux investisseurs de nouveaux outils de couverture, améliorera la formation des prix et contribuera à renforcer la liquidité et l’attractivité globale du marché, a-t-elle poursuivi.



Parallèlement, la ministre a précisé que l'objectif est de renforcer la présence du Maroc dans les grands indices internationaux, notamment le MSCI.



Dans un contexte mondial de recomposition des flux d’investissement, elle a relevé que le Royaume bénéficie aujourd’hui d’une crédibilité renforcée et d’une visibilité croissante auprès des investisseurs internationaux, rapporte la MAP.



"Pour capter durablement ces capitaux, la profondeur et la liquidité de notre marché boursier seront décisives", a noté Mme Fettah, expliquant que la profondeur d’un marché se construit par les produits, les stratégies d’investissement et les innovations portées par la place financière.



Dans un marché mature, elle a plaidé pour l'accompagnement des entreprises dans la durée, la valorisation des success stories et la prise en charge de trajectoires plus complexes à travers la confiance, conçue comme une responsabilité partagée, entre pouvoirs publics, régulateurs, intermédiaires et entreprises.



Ont pris part à cette rencontre, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Nasser Seddiqi, le président de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Tarik Senhaji, et le président de l'APSB, Amine Maamri.



Consacré à la réflexion collective, au partage d’expertises et aux perspectives d’évolution du marché des capitaux marocain, ce rendez-vous majeur a réuni les principaux acteurs institutionnels, investisseurs, experts et décideurs afin d’analyser les transformations en cours du marché des capitaux marocain, ses perspectives de développement ainsi que les nouveautés relatives notamment au lancement du marché à terme.