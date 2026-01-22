Financial Afrik Awards 2026 : Atlantic Microfinance For Africa sacrée "Champion de l'inclusion financière africaine"

Atlantic Microfinance For Africa (AMIFA), filiale du Groupe BCP dédiée à la microfinance en Afrique, a été distinguée dans la catégorie "Champion de l'inclusion financière africaine" lors de la 7ème édition des Financial Afrik Awards, tenue les 22 et 23 janvier 2026 à Banjul, en Gambie.



Cette distinction vient saluer l'engagement constant d'AMIFA, à travers la mise en œuvre de la stratégie de BCP, en faveur de l'inclusion financière des très petites et moyennes entreprises (TPME), ainsi que des populations à faible revenu, et reconnaître l'impact concret de ses actions sur la réduction du déficit de financement dans plusieurs régions du continent africain, indique le groupe dans un communiqué.



La cérémonie s’est déroulée en présence du Président de la République de Gambie, Adama Barrow, conférant à cet événement une dimension institutionnelle et panafricaine majeure, fait savoir la même source.



Créés en 2018, les Financial Afrik Awards se sont imposés comme l'un des rendez-vous de référence du paysage économique et financier africain. Ils distinguent chaque année les institutions et initiatives qui contribuent de manière significative aux dynamiques de transformation économique du continent.



Intervenant à cette occasion, Mouhssine Cherkaoui, Directeur Général d’AMIFA Holding, a déclaré : "Ce prix consacre la pertinence de la stratégie déployée par le Groupe BCP à travers AMIFA en matière d’inclusion financière. Il témoigne de l'impact tangible de nos actions sur l'amélioration de l'accès au financement des TPME et des populations à faible revenu, tout en accompagnant le développement des économies locales".



"Le renforcement continu de notre présence dans les pays de l'UEMOA, de la CEMAC et dans la région de l'Océan Indien illustre notre ambition de nous affirmer durablement comme un acteur panafricain de référence de la microfinance. Nous dédions cette distinction à l'ensemble de nos clients, partenaires, ainsi qu'à nos 1.100 collaborateurs, qui portent chaque jour avec engagement nos valeurs de proximité, de citoyenneté, d'innovation et de performance", a-t-il ajouté.



À travers cette reconnaissance, AMIFA confirme son positionnement en tant qu'acteur clé de la microfinance africaine et réaffirme son ambition de contribuer durablement à une croissance inclusive et responsable, créatrice de valeur pour les économies locales.