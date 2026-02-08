Lancement du programme "ABRID" pour accompagner la croissance de 100 structures à Souss-Massa

Le Centre régional d’investissement de Souss-Massa (CRI/SM) a annoncé le lancement du programme "ABRID Accélération", un dispositif dédié à l’accompagnement et à la montée en puissance de 100 structures de la région (TPE, coopératives, startups et auto-entrepreneurs).



Selon un communiqué du CRI, la région de Souss-Massa dispose d’un potentiel entrepreneurial important et d’un tissu économique dynamique, porté par des initiatives publiques et privées en constante évolution. Les TPE, coopératives, startups et auto-entrepreneurs constituent un levier stratégique de création de valeur et de développement territorial, mais restent confrontés à des contraintes d’accès au financement, aux marchés et à un accompagnement adapté.



Mis en œuvre en partenariat avec la Wilaya de la région de Souss -Massa, le Conseil régional et la CGEM Souss-Massa, "ABRID Accélération" s’inscrit ainsi comme une réponse opérationnelle et structurante à ces enjeux, en visant le renforcement durable de la compétitivité des entreprises locales et leur meilleure intégration dans les chaînes de valeur régionales et nationales, rapporte la MAP.



"ABRID Accélération" propose un parcours d’accompagnement structuré sur 12 mois, articulé autour: des ateliers thématiques (business model, structuration financière, gestion, marketing digital, accès au financement), du coaching individualisé assuré par des experts sectoriels, un accompagnement à l’accès aux financements et aux dispositifs d’appui régionaux et nationaux, l’intégration dans un réseau d’affaires favorisant les opportunités B2B, les partenariats et la mise en relation, ainsi qu’un appui administratif et réglementaire (autorisations, labels, conformité, structuration juridique).



L’ambition du programme est de "lever les freins à la croissance, professionnaliser les entreprises et leur permettre de franchir un cap décisif dans leur développement, aussi bien sur les marchés local et national qu’à l’international ", selon le CRI/SM.



Le programme s’adresse aux TPE, coopératives, startups et auto-entrepreneurs implantés dans l’une des six provinces de la région. Les structures candidates doivent justifier d’au moins deux ans d’activité et démontrer un potentiel avéré de croissance et de création de valeur.