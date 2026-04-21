Nasser Bourita : La crédibilité d’un processus électoral ne peut être pleinement garantie si elle exclut une partie de la population

La crédibilité d’un processus électoral ne peut être pleinement garantie si elle exclut une partie de la population, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Dans une allocution lors de la cérémonie de lancement de la 5e édition du Cycle de formation des observateurs électoraux de l’Union Africaine (UA), coprésidée avec le Commissaire de l’Union africaine aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité, Bankolé Adeoye, le ministre a souligné que "nos femmes, notre jeunesse, les personnes en situation de handicap, toutes ces voix doivent être présentes, non pas par obligation symbolique, mais parce que leur inclusion est gage d’excellence et de légitimité".



"La force de ce cycle réside dans sa capacité à refléter la réalité de nos sociétés", a-t-il ajouté, relevant que l’inauguration de cette 5e édition traduit la "ténacité d’une vision et la maturité d’une ambition continentale", marquant une demi-décennie de partenariat exemplaire entre le Royaume et l’UA.



Et d’expliquer que le "cycle continue d’œuvrer pour une Afrique stable, pacifique et résolument maîtresse de son destin", conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Cette formation "est née d’une conviction profonde et inébranlable" selon laquelle "la démocratie africaine ne se consolidera que si elle est portée par des mains africaines, formées, indépendantes et pleinement engagées", s’est félicité M. Bourita.

À cet égard, il a loué l’engagement personnel et le leadership du Commissaire de l'UA Bankole Adeoye, qui ont été le socle de la réussite de ce partenariat.



Par ailleurs, le ministre a rappelé que près de 400 observateurs ont été formés à Rabat, issus des 53 pays du continent, représentant les cinq régions africaines, parmi eux 65 % sont des femmes et 85 % sont des jeunes.

Face aux menaces émergentes à l’ère du numérique, notamment les deepfakes, la désinformation algorithmiques et l’utilisation abusive de l’IA, M. Bourita a souligné la nécessité de s’adapter et d’anticiper les risques en vue de doter les observateurs africains des outils nécessaires pour relever ces défis.



Il a également noté que la 3e édition du Séminaire-dialogue sur la démocratie et les élections en Afrique, co-organisée avec le Policy Center for the New South, vient enrichir cette formation technique d’une perspective intellectuelle et géopolitique, sous le thème "La numérisation de la démocratie : stratégies d’Intelligence artificielle portées par la jeunesse dans un monde en mutation".