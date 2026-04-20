Coopération agricole maroco-portugaise : Un partenariat stratégique aux perspectives prometteuses

Rabat et Lisbonne scellent de nouveaux accords stratégiques

Un événement consacré à la coopération maroco-portugaise a réuni, lundi à Meknès, en marge du 18ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), des acteurs institutionnels et économiques des deux pays, dans l'objectif de consolider les acquis, de dynamiser les partenariats existants et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.Cet événement a permis aux participants de souligner que le choix du Portugal comme invité d'honneur du SIAM 2026 consacre un partenariat stratégique solide, fondé sur des liens historiques étroits, une proximité géographique et une convergence de visions autour des enjeux majeurs liés à la durabilité des systèmes agricoles, à la sécurité alimentaire et à l’adaptation au changement climatique.A cette occasion, une rencontre bilatérale de haut niveau s'est tenue entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, José Manuel Fernandes.Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer les relations bilatérales et d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat, notamment dans les domaines de la recherche agronomique, de l’innovation, de la sécurité alimentaire et du développement durable des filières agricoles, rapporte la MAP.Cette dynamique traduit une ambition partagée de structurer davantage la coopération bilatérale à travers la mise en place d’un cadre global et intégré couvrant les secteurs agricole et agroalimentaire. Elle souligne également l’importance du renforcement des synergies entre les institutions de recherche et la promotion de partenariats opérationnels entre les acteurs publics et privés des deux pays.Inscrite dans une vision commune, cette coopération vise à bâtir un modèle agricole moderne, innovant et résilient, capable de répondre aux défis globaux tout en générant des opportunités de croissance durable et de prospérité partagée au bénéfice des agriculteurs, des territoires et des économies des deux pays.Plusieurs accords structurants ont été conclus à cette occasion, traduisant la volonté commune de consolider et d’opérationnaliser ce partenariat stratégique.Ainsi, un protocole de coopération a ainsi été signé entre les deux ministères en charge de l'Agriculture, en vue d'établir un cadre global de collaboration dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la modernisation des filières agricoles et agroalimentaires, la recherche appliquée, le développement d’une agriculture durable, l’irrigation, la santé animale, ainsi que la formation, le renforcement des capacités et le développement rural.Dans le domaine de la recherche agronomique, un mémorandum d’entente a été conclu entre l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l'Institut national de recherche agronomique et vétérinaire du Portugal (INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária), portant sur le développement de programmes de recherche conjoints, l'organisation d’événements scientifiques, l’échange d’informations et d’expertises, ainsi que la mobilité du personnel et la mobilité académique.Par ailleurs, une convention-cadre de coopération a été établie entre la Direction de développement des filières de production (DDFP) et Tagus Valley pour promouvoir l’échange de délégations, la formation et l’expertise, le co-développement de projets, l’ouverture sur les réseaux internationaux, ainsi que l’innovation et l’agrobusiness.Enfin, un protocole de coopération technique a été signé entre ALTRI et Eucaforest dans les domaines liés à la foresterie, notamment la pépinière forestière et la production de plants, l’amélioration génétique de l’eucalyptus, les systèmes d’exploitation et de reboisement, le transport et la logistique du bois, les services écosystémiques, ainsi que les échanges techniques et la recherche.A travers cette mise à l’honneur, le Portugal s’affirme comme un partenaire de premier plan pour la co-construction d’une agriculture plus souveraine, innovante et durable, tournée vers un avenir commun porteur d’opportunités.Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 18ème SIAM accueille plus de 1.500 exposants, 500 coopératives, 200 éleveurs, 45 délégations étrangères avec une affluence attendue dépassant 1,1 million de visiteurs.Installé sur une superficie de 37 hectares (ha), ce salon, qui se tient jusqu'au 28 avril sous le thème "Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire", connaît la participation de 70 pays.