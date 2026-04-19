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Consulat mobile au profit des Marocains résidant à Ibiza


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Lundi 20 Avril 2026

Consulat mobile au profit des Marocains résidant à Ibiza
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Un consulat mobile a été déployé, samedi et dimanche dans la ville d'Ibiza (située à 79 kilomètres de la péninsule ibérique), offrant des services de proximité et d'accompagnement au profit des membres de la communauté marocaine établie dans l'archipel espagnol des Baléares.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité menée par le consulat général du Maroc à Palma de Majorque au profit de la communauté marocaine en Espagne, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et aux directives du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le choix d’Ibiza pour organiser ce consulat s’explique par la forte concentration des ressortissants marocains, l’une des communautés les plus dynamiques des Iles Baléares contribuant de façon significative à la vie sociale, économique et culturelle de leur région d’accueil, tout en préservant un lien fort avec leur identité et leur patrimoine.

A cette occasion, différents services consulaires ont été fournis, notamment la délivrance de passeports biométriques, de cartes nationales d’identité électronique, d’actes adoulaires et des fiches anthropométriques. Une assistance personnalisée a également été apportée aux membres de la communauté sur des questions administratives, sociales et notariales.

De nombreux bénéficiaires, dont certains venus de l'île voisine de Formentera, ont exprimé leur satisfaction pour cette initiative, qui leur a permis d’éviter les désagréments liés au déplacement au cours de la semaine jusqu’à Palma de Majorque pour effectuer certaines formalités administratives.

En raison du succès de cette opération, le consulat général prévoit, dans le cadre de son plan annuel, l’organisation de nouvelles consulats mobiles dans d’autres régions. L’objectif est de renforcer le service offert à la communauté marocaine là où elle réside.


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